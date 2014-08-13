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Spor

Kığılı, F.Bahçe'deki görevinden istifa etti

Başkan Vekili Abdullah Kığılı, Fenerium'daki görevini sona erdirdi

13 Ağustos 2014 17:41

Fenerbahçe'de Başkan Vekilliği görevini yürüten Abdullah Kığılı, Fenerium'daki görevinden istifa etti.  

Fenerbahçe'de 6 yıldır Başkan Vekilliği görevini yürüten Abdullah Kığılı'nın yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği iddia edilmişti.

Yanal'ın ardından Kığılı iddiası ila büyük bir şok yaşayan sarı-lacivertli camiaya kısa bir süre sonra bir nebze de olsa rahatlatan haber geldi. Yönetim kurulu üyeliğinin devam ettiğini belirten Kığılı, Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre sadece Fenerium'daki görevinden istifa etti.

Fenerium mağazalarıyla Fenerbahçe Kulübü'nün çok büyük gelirler kazanmasını sağlayan Abdullah Kiğılı'nın ardından sarı-lacivertli kulüpte bu görevi kimin yürüteceği merakla beklenmeye başlandı.

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