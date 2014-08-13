Kığılı, F.Bahçe'deki görevinden istifa etti

Fenerbahçe'de Başkan Vekilliği görevini yürüten Abdullah Kığılı, Fenerium'daki görevinden istifa etti.

Fenerbahçe'de 6 yıldır Başkan Vekilliği görevini yürüten Abdullah Kığılı'nın yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği iddia edilmişti.

Yanal'ın ardından Kığılı iddiası ila büyük bir şok yaşayan sarı-lacivertli camiaya kısa bir süre sonra bir nebze de olsa rahatlatan haber geldi. Yönetim kurulu üyeliğinin devam ettiğini belirten Kığılı, Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre sadece Fenerium'daki görevinden istifa etti.

Fenerium mağazalarıyla Fenerbahçe Kulübü'nün çok büyük gelirler kazanmasını sağlayan Abdullah Kiğılı'nın ardından sarı-lacivertli kulüpte bu görevi kimin yürüteceği merakla beklenmeye başlandı.