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Dünya
Deutsche Welle

Kiev’e misket bombası suçlaması

İnsan Hakları İzleme örgütü, Ukrayna Ordusu’nun Donetsk’te misket bombası kullandığını ileri sürdü.

21 Ekim 2014 13:13


İnsan Hakları İzleme (Human Rights Watch) örgütünün pazartesi yayınladığı rapora göre, Donetsk'te hükümet birlikleriyle Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar sırasında misket bombaları kullanıldı.

Raporda misket bombalarının kimler tarafından atıldığının belli olmadığı, ancak “eldeki kanıtların Ukrayna hükümet birliklerinin sorumlu olduğunu gösterdiği” belirtildi.

New York Times gazetesi konuyla ilgili haberinde, 2 ve 5 Ekim tarihlerinde ordunun kontrolünde bulunan bölgeden kente roket atıldığını ve roketlerin düştüğü bölgelerde köylülerin misket bombaları bulduğunu yazdı. Söz konusu iki saldırıda en az 6 kişi yaralanırken Uluslararası Kızılhaç'ın İsviçreli bir çalışanı hayatını kaybetmişti.

Düştüğü yerde küçük parçalara ayrılan misket bombalarının tahrip gücü yüksek. Misket bombalarının kullanımı, üretimi ve desteklenmesini yasaklayan uluslararası anlaşmayı dünyada 114 ülke imzalamıştı. Ukrayna ve Rusya anlaşmayı imzalayan ülkeler arasında bulunmuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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