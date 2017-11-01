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Dünya

Kiev'de havaalanında kaza: Yolcu uçağı ile kamyon çarpıştı

Sonat Kerem / Kiev, 1 Kasım (DHA) - Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Borispol Havaalanı’nda yolcu uçağı ile kamyon çarpıştı

01 Kasım 2017 13:46

Sonat Kerem / Kiev, 1 Kasım (DHA) - Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Borispol Havaalanı’nda yolcu uçağı ile kamyon çarpıştı.
Uluslararası Ukrayna Hava Yolları’na (UIA) ait yolcu uçağı, Sky Food Service adlı catering şirketinin kamyonu ile çarpıştı.
Kaza, uçağın kalkış hazırlığı yaptığı sırada meydana geldi. Olayda kimsenin zarar görmediği bildirildi. 
Kiev-Harkov seferini yapmaya hazırlanan uçak kaza sonrası bakıma alınırken, yolcular başka uçağa transfer edildi. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü
- TV kaydı
- kaza sonrası görüntüler
- Havaalanı yakınlarında kısa süre sonra yaşanan başka bir kazanın görüntüleri 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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