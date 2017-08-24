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Dünya

Kiev'de Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında patlama: 2 yaralı

Sonat KEREM, KİEV, 24 Ağustos (DHA)-  Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında bir patlama meydana geldi

24 Ağustos 2017 20:03

Sonat KEREM, KİEV, 24 Ağustos (DHA)-  Ukrayna\'nın başkenti Kiev\'de Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında bir patlama meydana geldi. Bakanlar Kurulu binası yakınlarında meydana gelen patlama sonrası yaşananlar amatör kameraya yansıdı.

Bağımsızlık Günü\'nün kutlandığı Kiev\'de askeri geçit töreninin yapıldığı alana yakın bir yerde patlama meydana geldi. Kiev\'in merkezinde Bakanlar Kurulu binası yakınlarında yaşanan patlamada son belirlemelere göre üç kişi yaralandı.

Kiev emniyetinden yapılan açıklamada, Gruşevskiy Caddesi\'ndeki patlamaya henüz belirlenemeyen bir patlayıcının yol açtığı belirtildi.

Ukrayna televiyonlarına konuşan görgü tanıkları, olay yerinden geçen bir otomobilin içinden patlayıcı atıldığını söyledi. Ukraynalı yetkililer, saldırının terör değil, \"holiganlık\" suçu olarak değerlendirildiğini açıkladı. 

Ukrayna\'nın Bağımsızlık Günü kutlamaları nedeniyle, ABD dahil bazı NATO ülkelerinin savunma bakanları Kiev\'de bulunuyordu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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////TV KAYDI

Patlama sonrası yerde yatan yaralıya yapılan müdahale 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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