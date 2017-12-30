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Yaşam

Kiev-Ankara seferi 'fazla kedi' yüzünden 2 saat rötarlı kalktı

Havayolu şirketinin 'ekstra' kediye izin vermesi sonrasında dört ve iki ayaklı yolcular Ankara'ya doğru yola çıktı

30 Aralık 2017 14:32

Ukrayna’nın başkenti Kiev’den Türkiye’nin başkenti Ankara’ya gelen bir uçak, yolculardan birinin ‘en fazla 6 kedi’ kuralını ihlal etmesi sebebiyle rötar yaptı. Havayolu şirketinin fazladan kediye izin vermesi sonrasında uçak, 2 saat gecikmeyle havalandı. 

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, adı açıklanmayan havayolu şirketinin kuralları her bir yolcunun en fazla 6 hayvan taşımasına izin verirken, Kiev-Ankara seferinin yolcularından birinin bagajında 7 kedi tespit edildi. Kedilerden birini bırakması gerektiğini öğrenen yolcu, havayolu şirketi yetkilileri ve polis ile tartışmaya başladı.

Diğer yolcular da tartışmaya katıldı. Bir kısmı, kedisinden vazgeçmek istemeyen kişiye destek verirken, uçağın geciktirilmesi nedeniyle öfkelenen diğerleri, sorun yaşayan yolcunun uçaktan indirilmesini talep etti. Nihayetinde havayolu şirketi geri adım atarak ‘ekstra' kedinin uçmasına izin vermesiyle birlikte 2 saatlik gecikmenin ardından dört ve iki ayaklı yolcular Ankara’ya doğru yola çıktı.

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