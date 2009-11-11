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Kidman ve Paltrow karı-koca oldu

Hollywood'un iki ünlü aktrisi Nicole Kidman ve Gwyneth Paltrow, yeni filmleri 'Danish Girl'de bir karı-kocayı canlandıracak.

11 Kasım 2009 02:00

Hollywood'un iki ünlü aktrisi Nicole Kidman ve Gwyneth Paltrow, yeni filmleri 'Danish Girl'de (Danimarkalı Kız) bir karı-kocayı canlandıracak.

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Sinema izleyicileri Nicole Kidman’ı daha önce Saatler/The Hours’da bambaşka bir şekilde, Virginia Wolf olarak görmüştü.

Büyük bir değişim geçirerek edebiyatın en önemli isimlerinden Woolf’a dönüşen Kidman’ın, The Danish Girl yani Danimarkalı Kız adlı filmde ilk transseksüel Einar Wegener’i canlandıracağı haberi sinema dünyasında duyulmuştu. Kidman’a, Wegener’in karısı rolünde kimin eşlik edeceği de belli oldu.

Bir erkek olarak dünyaya gelen ve ardından estetik operasyon ile kadın olup Lili Elbe adını alan Danimarkalı Wegener’in 1904 yılında evlendiği illüstratör Gerda Gottlieb’i, Oscarlı oyuncu Gwyneth Paltrow canlandıracak. Önceleri rol için Charlize Theron’un adı geçse de kadroya dahil olan isim Paltrow oldu. Böylelikle Kidman ve Paltrow karı-kocayı canlandıracak.

Danimarkalı Kız, Kidman’ın kendi şirketi olan Blossom Films tarafından çekilecek ve David Ebershoff’un aynı adlı çoksatan romanından uyarlanacak.

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