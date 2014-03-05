Kıdemli Çavuş G.M: MİT TIR’larını ben ihbar ettim, çünkü...

Arzu Yıldız/Ankara

Adana’da MİT’e ait olduğu iddia edilen TIR’ların durdurulmasına neden olan ihbarı yapan kişinin ifadesi ortaya çıktı. “TIR’larda silah ve patlayıcı madde bulunduğu” ihbarını yaptığını söyleyen Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli kıdemli çavuş. G.M., ifadesinde “Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nden alınan karara istinaden bir önleme dinlemesi yaptıklarını” ileri sürdü ve “bir telefon görüşmesinden şüphelenmesi üzerine takibe geçtiğini” söyledi. G.M., gelişmeleri komutanı H.G.’ye bildirdiğini ancak “Konumuz kaçakçılık, diğer konular bizi ilgilendirmez” yanıtını aldığını aktardı. G.M., komutanı H.G.’ye, “Komutanım bunun içerisinde silah ve patlayıcı madde varsa, yarın öbür gün bir şey olursa vicdani olarak bunun hesabını verebilecek misiniz?” diye sorduğunu ve “Daha sonra vatandaş olarak ihbarda bulunmaya karar verdiğini” belirtti.

MİT TIR’larının aranmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nin talimatı doğrultusunda, Adana Cumhuriyet Başsavcıvekilliği soruşturma başlattı. İlgili dosyada geçen bilgilere göre, “TIR’larda silah ve patlayıcı madde bulunduğu” ihbarını yaptığını söyleyen G.M., 5 Şubat 2014’te verdiği ifadede şunları söyledi:

Dinlemede ‘3 tane misafirimiz var’ ifadesi

“Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nden alınan karara istinaden bir önleme dinlemesi yapıyorduk. Şüpheli olarak görülen dinlemelerden birinde, ‘Kaçta buluşuyoruz, misafirler kaçta gelecek, yolculuk var mı, evet yolculuk var, saat gece 12’de buluşuyoruz her zamanki yerde, 1’de çıkış yapacağız, 3 tane misafirimiz var, açık mı olsun kapalı mı oldun’ şeklinde ifadeler duyunca şüphelendim ve takibe geçtim. Takip sisteminin başında bir arkadaşımı bırakarak, aracın istikameti olan Gölbaşı’na giderek bekledim. 1 TIR beklerken TIR’ların 3 tane olduğunu anladım. Komutanım H.G.’ye, TIR’ların içerisinde silah ve patlayıcı madde olabileceğini anlattım. Ancak H.G. bana ‘Kendi konumuz kaçakçılık, diğer konular bizi ilgilendirmez’ dedi. Sistemi yeniden kontrol ettiğimde araçların Aksaray’a doğru gittiğini tespit ettim. Araçların Batı’dan Doğu’ya doğru hareket etmesi içerisinde silah olduğu konusunda şüphelenmeme neden oldu.”

‘Silah ve patlayıcı madde varsa…’

“Komutanım H.G.’ye giderek, ‘Komutanım bunun içerisinde silah ve patlayıcı madde varsa, yarın öbür gün bir şey olursa vicdani olarak bunun hesabını verebilecek misiniz?’ dedim. Daha sonra vatandaş olarak ihbarda bulunmaya karar verdim. Daha önceden takibini yaptığımız sigara kaçakçılığı ve uyuşturucu ile ilgili olarak irtibata geçtiğim Adana İl Jandarma Komutanlığı’nın numarasını arayarak ihbarda bulunacağımı söyledim. Oradaki görevli bir başka numara vererek ihbarı oraya yapmam gerektiğini söyledi. Ben de burayı arayarak, Adana’ya doğru patlayıcı ve silah yüklü TIR’ların geldiğini ihbar ettim.”

‘Alay komutanı ve İstihbarat Daire Başkanı’nı bilgilendirdim’

“Daha sonra Adana Başsavcılığı’nın 31 Ocak’ta MİT’e ait TIR’larla ilgili soruşturma başlattığı haberleri çıkınca, olayın çok fazla abartılıp farklı yönlere çekilmesi üzerine vicdanen rahatsız oldum ve 3 Şubat, Pazartesi günü akşam saatlerinde şube müdürüne konuyu anlattım. Salı günü de, alay komutanı ve İstihbarat Daire Başkanı’nı bilgilendirdim.”

MİT TIR’ları soruşturması hakkında savcılık açıklaması

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı geçen haftalarda yaptığı yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. Maddesiyle Görevli Başsavcıvekilliği’ne "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbaratı Kanunu" kapsamına giren konulara ilişkin çeşitli tarihlerde suç ihbarlarının yapıldığının kamuoyunca bilindiği belirtilmişti.

Olayın tüm yönleriyle araştırılıp açıklığa kavuşturulabilmesi için konunun soruşturulmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verilmişti:

"İhbarlarda izlenen yol, yapılış şekli ile yazılı ve görsel medyada ihbarların yapılış amacıyla ilgili yoğun şekilde gündeme getirilen devletin istihbarat hizmetlerinin zafiyete uğratıldığı ve karşı casusluk faaliyetinin yapıldığı iddialarına ilişkin olarak olayın tüm yönleriyle araştırılıp açıklığa kavuşturulabilmesi için 2937 sayılı yasanın hükümleri ve TCK 330 kapsamında konunun soruşturulmasına karar verilmiş olup basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

‘Jandarma MİT’i dinledi’

Hürriyet gazetesinde dün (4 Mart 2014) manşetten yayımlanan haberde “Jandarma’nın, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın özel görevli 20’ye yakın elamanını aylarca dinlediği” ileri sürüldü. Metehan Demir imzalı haberde “MİT’in teknik takibi, şikâyeti ve elde edilen bilgilerin başka kaynaklara aktarıldığı iddiaları üzerine hem İçişleri Bakanlığı, hem de Genelkurmay Başkanlığı’nda toplantılar yapıldığı” belirtildi. İlgili haberin devamında şu ifadeler yer aldı:

“Daha sonra hem İçişleri Bakanlığı, hem de Genelkurmay Başkanlığı’nın talimatı üzerine jandarmada geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Teknik delillerle sabitlenen bu dinleme tespitinin ardından yeni görev değişikliklerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Daha önce de bazı jandarma personelinin Adana’da durdurulan ve MİT’e ait olduğu iddia edilen TIR’larla ilgili hassas bilgileri ihbar ettiği ve savcılık operasyonunun bunun üzerine başladığı öne sürülmüştü.”

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yalanlama

Jandarma Genel Komutanlığı ise aynı gün içinde yaptığı açıklamada haberlerde yer alan "Jandarmanın bazı MİT mensuplarını dinlediği ve elde ettiği bilgileri başka kaynaklara aktardığına" dair iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.