'Kıdem tazminatından herkes yararlanacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili düzenlemeyi önümüzdeki günlerde tarafların görüşüne açacak. Bakan Faruk Çelik, oranları aşağı çekerek kıdem tazminatından herkesi yararlandıracaklarını söyledi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, "Kıdem tazminatı ile ilgili yasayı çalışıyoruz. İş Güvenliği Yasası'ndan sonra bu konuyu sosyal taraflarla görüşeceğiz. Kıdem tazminatı ile ilgili bireysel fon hesabını öngörüyoruz. Hükümet programı fonun kurulması yönünde. Mevcut haklara dokunulmayacak. Mevcut haklar aynen kalsın istiyoruz." dedi.

Zaman gazetesinin haberine göre, kıdem tazminatı uygulamasında ciddi sorunlar yaşandığını kaydeden Çelik, çalışanların yalnızca yüzde 8'inin kıdem tazminatından yararlanabildiğinin altını çizdi. Buna karşın yüzde 92'nin, kıdem tazminatı hakkından yararlanamadığını vurgulayan Bakan Çelik, "Bu tabloya kim ne diyecek, kim karşı çıkacak? 11 milyon işçi var. Yüzde 8'i 800 bin işçi yapar. Bu 800 bin kişi kıdem tazminatını alacağını varsayıyor. Dolayısıyla işçinin kıdem tazminatı garantisi yok. Devlette çalışıyorsa garantisi var. Onun da sayısı 350 bin kişi." diyor. Bunun yerine çalışan herkesin hak ettiği ölçüde yararlanabileceği bir sistem kurmak istediklerini belirten Çelik, Fon'un uzun vadeli olarak varlığını sürdürüp sürdüremeyeceğine ilişkin eleştirilere de cevap vererek, "Fon'da biriken paranın nasıl nemalandırılacağı belli. Kıdem Tazminatı Fonu'nun yapısında hiçbir problem yok. Fon'da biriken paranın nasıl çekileceği, hangi şartlarda çekileceği belirlenecek. İstediği zaman çekemeyecek." ifadelerini kullanıyor.

İşverenden İşsizlik Fonu için kesilen primlerden 1 puanının Kıdem Fonu'na aktarılabileceğini söyleyen Bakan Çelik, "İşsizlik Fonu'nda sistem eksiksiz çalışıyor ve herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Bu Fon'un yüzde 4 prim geliri var. İki puanı işveren, biri işçi, birini de devlet ödüyor. Mevcut fona girdi olmasa bile Fon uzun yıllar kendini devam ettirebilecek durumda. Dolayısıyla İşsizlik Fonu'ndan 1 puanın Kıdem Tazminatı Fonu'na aktarılması alternatiflerden biri." şeklinde konuştu. Kazanılmış hakların korunması üzerine bir sistem kuracaklarını aktaran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı miktarının ise düşebileceğinin altını çizdi. Çelik, "Oransal olarak en yüksek bizde. En az işçinin yararlandığı ama yararlananın da en yüksek yararlandığı bir sistem mevcut. Bunu yaygınlaştırıp 1 ay bile çalışanın yararlandığı bir sistem kuracağız. Bu iş kavga konusu değil. İşçinin yüzde 92'si yararlanamıyor. Kavga edilecekse, sendika kavga edecekse bunun kavgasını vermeli. Sendikalar yüzde 8'i korumak için kavga verecekse bu sendikacılık değil ki. İşveren belki daha çok karşı çıkacak. Her ay prim ödemek durumunda olacak." diye konuştu. 657 sayılı kanunda çok değişiklikler olduğunu ve karmaşık yorumlar yapıldığına dikkat çeken Bakan Çelik, "Türkiye'nin yeni bir personel rejimine ihtiyacı var ama nasıl bir personel rejimi. 5 tane ayrı personel rejimi var. 657 içerisinde de farklılıklar var. Performansla ilgili, rotasyonla ilgili sıkıntılar var. Devlet memuruna 30 yıl çalışma güvencesi veriyorsunuz ama hangi iş karşılığında. Hiçbir işi yapmayan da gecesini gündüzüne katan da aynı muamele ile karşı karşıya. Kamu verimliliğini tartışmamız gerekiyor." şeklinde konuştu



'İş kazalarıyla ilgili önleyici sistem getiriyoruz'



İş kazalarıyla ilgili bir bilincin yerleşmesinin önemli olduğunu anlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik şunları söyledi: "Farkındalığın oluşması önemli. Farkındalık oluşmamışsa bunu yasa ile çözerim demek doğru değil. Yasa da, mevzuat da çok önemli. Bir yasal mevzuat vardır, kaza olduktan sonra harekete geçer. Bir mevzuat vardır, kaza olmadan tedbirleri öngörür. Bugünkü mevzuat kaza olduktan sonra harekete geçiyor. Yeni yasa ile önleyici tedbirleri öngörüyoruz. Yasa bütün çalışanları kapsayacak. İşleri tehlike sınıfına göre ayıran bir düzenleme. Toplam 1 milyon 426 bin işyeri var. İş güvenliği ve sağlığı uzmanının bulunduğu işyeri sayısı ise 28 bin. Şimdi bütün işyerlerini iş güvenliği ve sağlığı kapsamına alacağız."



'Her meslek danışmanı 500 işsizden sorumlu olacak'



Geçtiğimiz günlerde atamaları yapılan 2 bin 817 iş ve meslek danışmanının nasıl çalışacakları hakkında Bakan Faruk Çelik'in verdiği bilgilere göre, iş ve meslek danışmanları işsizle işyeri arasında adeta mekik dokuyacak. İşyeri ile işsizi uyumlaştırmak için çalışacaklar. İnsanların yeni meslek edinmesiyle ilgili çalışacaklar. Geleceğin işleriyle ilgili çalışma yapacaklar. Örneğin bir kişi şu anda çalışıyor ama teknolojik değişim nedeniyle işini kaybetme ihtimali söz konusu ise gerekli eğitim verilerek bu kişinin yeni bir meslek sahibi olması sağlanacak. 500 işsize bir meslek danışmanı düşüyor. 500 işsizi, 1 meslek danışmanı ile irtibatlandıracağız. Diyeceğiz ki senin görevin bu 500 işsizi tanımak, ölçmek.