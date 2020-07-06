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Kıdem tazminatında tavan miktar belli oldu

06 Temmuz 2020 11:27

2020'nin ikinci yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 7 bin lira olarak belirlendi. Kıdem tazminatı tavanındaki artış, brüt ücreti 6 bin 730 liranın altında olan milyonlarca çalışanı ise etkilemeyecek.

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