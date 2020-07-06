Kıdem tazminatında tavan miktar belli oldu

2020'nin ikinci yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 7 bin lira olarak belirlendi. Kıdem tazminatı tavanındaki artış, brüt ücreti 6 bin 730 liranın altında olan milyonlarca çalışanı ise etkilemeyecek.

Habertürk’te yer alan habere göre, yılın ikinci yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 7 bin lira olarak belirlendi. Tutar, 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere bu yılın temmuz-aralık döneminde uygulanacak.

Temmuz ayında işten ayrılan veya emekli olanlar haziran ayında ayrılanlardan daha yüksek kıdem tazminatı alabilecek. Kıdem tazminatı tavanındaki artış brüt ücreti 6 bin 730 liranın altında olan milyonlarca çalışanı ise etkilemeyecek. Onların çalıştıkları her yıl için alabilecekleri kıdem tazminatı, brüt ücretleri üzerinden hesaplanıyor.

İş Kanunu'na tabi olarak hizmet akdiyle bir işverene bağlı çalışanlar, iş yerinde çalıştıkları her yıl için 30 günlük brüt ücretleri tutarında kıdem tazminatı alabiliyorlar. Ücreti yüksek olanların kıdem tazminatında ise tavan uygulanıyor.

Nasıl hesaplanır?

Tavan ücret, kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin hak ettiği brüt ücret, yemek, yol, gıda, yakacak, eğitim, konut, giyecek, sosyal yardımlar gibi yardımları içinde barındıran giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu tutar, kıdem tazminatına esas teşkil eden brüt ücrettir.

Bu ücret, yılda 2 defa güncelleniyor.