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Ekonomi

Kıdem tazminatına memur zammı; kim ne kadar para alacak?

Kıdem tazminat tavanı 270 lira arttı

06 Ocak 2018 15:00

Kıdem tazminatı 2018 yılı itibarıyla zamlandı. Tazminatın bir üst limiti memur maaşlarının katsayısı belirliyor. Memur ve emekli maaşına yapılan zamla yükselen kıdem tazminat tavanı 270 lira artarak 4 bin 732 liradan 5 bin 2 liraya çıktı.

Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre kıdem tazminatı, sigortalı (SSK’lı) çalışanların güvencesi niteliğinde. Kıdeme hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Ancak üst limiti (tavan) var. Çalışana ödenecek tazminatın tavanı memur maaşlarına endeksli. 1 Ocak itibarıyla memur maaşı yüzde 5.69 artmıştı.

Tazminat tavanı da aynı oranda yani 270 lira artarak 4 bin 732 liradan 5 bin 2 liraya çıktı. 10 bin lira maaş da olsa kıdem 5 bin 2 lira olacağı belirtildi. Artış tutarı küçük gibi görünse de yıllarca aynı işyerinde çalışanlar için büyük bir avantaj ortaya çıktığı belirtildi.

Kimler nasıl alabilir?

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerektiği, bunun için de istisnaların olduğu kaydedildi. Erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabilir. Emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alır. Fazla mesai nedeniyle ayrılan işçi de kıdeme hak kazanır. Kıdemde zamanaşımı 10 yıl.

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