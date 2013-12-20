Kıdem tazminatı şimdilik rafa kalktı

Hükümet ile sendikalar arasındaki son üçlü danışma toplantısında, kıdem tazminatı fonu konusunda ipler koptu. Tazminata esas alınan gün sayısında anlaşılamayınca gündem taşeron işçilerin haklarına döndü.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul’un haberine göre, işçi konfederasyonları toplantıda kıdem tazminatında geri gidişin kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguladı. Türk-İş kıdem tazminatına esas alınan yıllık ücret oranının yüzde 8’den yüzde 4’e indirilmesini kabul etmeyeceklerini vurgularken DİSK, fona kökten karşı olduğunu belirtip yüzde tartışmasına girmedi.

Çelik ise, kıdemde yarı yarıya bir kayıp öngörmediklerini, ancak fona devirde sözkonusu oranda bazı değişikliklerin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Konfederasyonların geri adım atmaması üzerine kıdem tazminatı fonu tartışmalarına son verilmesi, taşeron işçilerin tazminat sorunlarına odaklanılmasına karar verildi.