Kıdem tazminatı hakkı yarı yarıya düşürülecek

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, kıdem tazminatı konusunda daha önce kendilerinin önerdiği ve işçinin kıdem tazminatı hakkının yarı yarıya düşürülmesini öngören Avusturya modeline Çalışma Bakanlığı’nın sıcak baktığını söyledi.

Başkan Özdebir, kıdem tazminatında değişikliğin yakın olduğu izlenimi aldığını söyledi.



Çalışma Bakanı Süleyman Soylu ile bu konuyu görüştüğünü belirten Özdebir, ”Sayın Bakan kıdem tazminatı konusunda ümit verici şeyler söyledi. Bizim önerdiğimiz Avusturya modelini gitmişler yerinde incelemişler. Herhalde o sistemi gerçekleştirecekler. Avusturya'da bu modeli sendikalar önermişler. Sirkülasyondan dolayı orada da işçiler kıdem haklarını alamıyorlarmış. Sonunda fon sistemine geçmişler” dedi.

Avusturya modeli nedir?

sozcu gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre; Türkiye'de halen işçiler, her bir yıllık çalışmalarının karşılığında bir aylık ücretleri tutarında kıdem tazminatı hakkı elde ediyor. Avusturya modelinde ise bir yıllık çalışmanın karşılığında 15 günlük ücretin karşılığı olan yarım maaş tutarında kıdem hakkı oluşuyor.



Başkan Özdebir, Avusturya'da da başlangıçta 1 yıla 1 maaş kıdem uygulandığını, ancak son yaptıkları reformla bu tutarı 15 güne düşürdüklerini söyledi. Hükümetin Avusturya modelini aynen Türkiye'ye getirmesi halinde her çalışan için kendi adına kıdem fonu hesabı oluşturulacak. İşçinin kıdem hakkı yarı yarıya düşecek.

İşsizlik Fonu'ndan destek

Özdebir, halen kıdem tazminatının işverene maliyetinin maaşın yüzde 8'i civarında olduğunu, yeni sistemle birlikte bu maliyetin yüzde 3.8'ler civarına düşeceğini anlattı. Bu amaçla, işverenlerden işsizlik fonuna her bir işçi için kesilen yüzde 2'lik primin yüzde 1'e düşürülmesi, böylece diğer yüzde 1'lik primin kıdem fonuna aktarılmasının konuşulduğunu belirten Özdebir, “Çalışma nasıl sonuçlanacak bilemiyoruz. Ancak bizim bu önerimize sıcak bakıldığını gördük. Sendikalar da yavaş yavaş bu noktaya yaklaşmaya başladı. 30 günden vazgeçmeyen sendikalar işçiye iyilik yapmış olmuyorlar” dedi.