Kıdem tazminatı düzenlemesi ertelendi; 25 yaş altı ile 50 yaş üstü için esnek çalışma pakette yer alacak

Hükûmet, kıdem tazminatı değişikliğini, işçi ve işveren temsilcilerinin itirazı üzerine “torba yasa önerisi”nden şimdilik çıkardı. Ancak 25 yaş altı ile 50 yaş üstünü kıdemden uzaklaştıracak esnek çalışma düzenlemesinin pakette yer alacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, hükûmet, “istihdam kalkanı paketi” olarak adlandırılan “torba yasa önerisini” bu hafta TBMM’ye sunacak. Daha önce paketin içerisinde kıdem tazminatı değişikliği de vardı. Ancak işçi ve işveren örgütlerinin itirazları üzerine kıdem düzenlemesinin “torba öneriden” çıkarıldığı öğrenildi. Bu konuda işçi ve işveren örgütleri arasında uzlaşma yok.

Hükümet, işçi ve işveren örgütlerinden kendi aralarında değerlendirme yapmalarını ve önerilerini sunmalarını istedi. Cumhurbaşkanlığı’nda son yapılan toplantıda hükûmet kıdem tazminatı değişikliği konusunda kararlılığını dile getirdi. Meclis’in temmuzda tatile girmesi bekleniyor. Bu nedenle kıdem tazminatı değişikliğinin ekim ayında, Meclis açıldıktan sonra, yeniden gündeme getirileceği dile getiriliyor.

Hükûmet, kıdem tazminatını fona dönüştürerek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin bir parçası yapma hazırlığını erteledi ancak bu hafta Meclis’e gelecek pakette 25 yaş altı ile 50 yaş üstü çalışanlar için düzenleme olması bekleniyor. 25 yaş altı ile 50 yaş üstüne esnek, kısmi zamanlı çalışma getirilecek. “Belirli süreli iş sözleşmesi”nin kararlaştırılan sürenin dolmasıyla kendiliğinden sona ermesi hali, kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren haller arasında sayılmıyor. Bu nedenle de kıdem tazminatı ödenmiyor.