Kick Boks'un Şampiyonlar Ligi İstanbul'a geliyor

İstanbul’da Kick Boks Şampiyonlar Ligi fırtınası esecek. Dünyanın en büyük Kick Boks organizasyonu olan ve Kick Boks severler tarafından takip edilen en başarılı, tanınmış sporcuların mücadele ettiği Glory World Series’in 6. ayağı “Glory6 İstanbul” 6 Nisan 2013 tarihinde Ülker Sports Arena’da düzenlenecek.

Glory World Series’nin Moskova, Stockholm, Brüksel, Roma, Tokyo, Amerika, Londra’dan sonra İstanbul’da, çeşitli görsel show’larla, sürpriz ünlü konukların katılımıyla renklenecek; heyecan ve adrenalin dolu Kick Boks karşılaşmalarıyla adından söz ettirecek gecenin biletleri Biletix’den satışa sunuldu.

6 Nisan’da, dünyanın gözü ‘GLORY WORLD SERIES 6 İSTANBUL’un üstünde, birçok ülkeden ve Türkiye’nin her köşesinden Kick Boks severler ise o tarihte İstanbul’da, Ülker Arena’da olacak.

Milyonlarca kişinin ilgiyle izlediği ve 185 ülkede yayınlanan Kick Boks Şampiyonlar Ligi Glory World Series’nin Londra’da gerçekleşecek 5’nci ayağından sonra İstanbul’da düzenlenecek olan “Glory6 İstanbul” dev mücadelelere sahne olacak.

Ülker Sports Arena’da, 6 Nisan’da gerçekleşecek olan “Glory6 İstanbul”da, 16 maç boyunca dünyanın en iyi 32 Kick Boks sporcusu kıyasıya mücadele edecek. Dünya Şampiyonluğu da bulunan ünlü Türk Kick Bokscu Gökhan Saki de turnuvanın en iddialı isimlerinden biri olarak ringlerde olacak.

Hem yurt dışından hem de Türkiye’den tüm Kick Boks sporseverlerin ilgi gösterdiği “Glory6 İstanbul” için Ülker Sports Arena kapılarını saat 16:00 itibariyle açacak. Saat 17:45’de başlayacak görsel show’lar ve sürpriz konuklarla renklenecek gecenin en iddialı maçı, Dünya Şampiyonu Gökhan Saki ile Romen sporcu Daniel Ghita arasındaki maç olacak.

‘The Rebel’ lakaplı Saki hızı, dengesi ve gücü ile turnuvanın öne çıkan birkaç isminden biri olarak dikkat çekiyor. Saki’nin ağır siklette şampiyon adaylığı için mücadele edeceği Romanyalı Daniel Ghita ise yine Saki’nin kendisi gibi turnuvanın en güçlü isimlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Ayrıca gecede Güney Kore, Japonya, Brezilya, Fas, Tunus, Belçika, Ukrayna ve Tayland’dan katılacak her biri birbirinden usta sporcular Glory WS organizasyonunda zirveye çıkmak için kıyasıya mücadele edecek.

Kick Boks alanında bizi yurt dışında başarıyla temsil eden, dünya şampiyonluğu da bulunan Gökhan Saki’nin yanı sıra turnuvada orta siklette dünya şampiyonu olan Murat Direkçi, Hollandalı Nieky Hozlken ve Tunuslu Mourad Bouzidi gibi isimler de İstanbul’da ringde yerlerini alacak. Kick Boks’un önemli yıldızlarından olan Hünkar Kılıç ve İsmail Uzuner de yine kırmızı köşede Türkiye’yi temsil edecek.

Turnuvada kazanan sporcular, Glory World Series 2013 yılının şampiyonu olabilmek için katılacakları sonraki dövüşler adına vize alacaklar. İstanbul’dan sonra Kick Boks’un Şampiyonlar Ligi Glory, İtalya’nın Milano şehrindeki 7. ayağı ile devam edecek.

İstanbul organizasyon çalışmalarını Glory ile Topuz Yapımcılık’ın üstlendiği Glory6 İstanbul biletleri, Biletix’te VIP 1. 420 TL, VIP 2. 215TL, Tribün 95 TL, 56 TL, 35 TL ve 28 TL fiyatlarla satışa sunuldu:

http://www.biletix.com/etkinlik/PBGLR/TURKIYE/tr