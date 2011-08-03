-KIBRIS'TAKİ DOĞALGAZ GERGİNLİĞİ ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Güney Kıbrıs Rum Kesiminin özellikle Akdeniz'de, henüz uluslararası hukuk açısından mutabakata varılmamış bir bölgede herhangi bir petrol ya da doğalgazla alakalı çalışmalarını meşru görmediklerini belirterek, ''bunu normal görmüyoruz'' dedi. Bakan Yıldız, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Yıldız, kabul sonrasında yaptığı açıklamada, özellikle enerji sektörünün dış ilişkilerle, dış dünyaya, gerek finans, gerekse sektörel olarak çok farklı birliktelikleri olduğunu ifade ederek, şu ana kadar tam bir işbirliği içinde yürütülen çalışmaları, bundan sonraki dönemde de geliştirmeyi düşündüklerini kaydetti. İş konseyleri ile beraber tamamen iç içe bir çalışma yürüttüklerini anlatan Yıldız, DEİK'in enerji sektörüyle beraber bir iş konseyi kurulması tekliflerine de son derece olumlu baktıklarını ve bunu hızla değerlendireceklerini ifade etti. -SORULAR- Yıldız, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlayacağına ilişkin haberleri hatırlatan bir gazeteciye verdiği cevapta, Kıbrıs Rum Kesimi'nin özellikle Akdeniz'de, şu anda henüz uluslararası hukuk açısından bir mutabakata varılmamış bir bölgede, herhangi bir petrol ya da doğalgazla alakalı çalışmalarını meşru görmediklerini söyledi. Bakan Yıldız, ''Bunu normal görmüyoruz ve uluslararası hukukun burada işleyeceğini tekrar belirtiyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi münhasır ekonomik sahaların, özellikle komşu bütün ülkelerle mutabık kalınarak karar verileceği bir süreç vardır. Bu süreç tamamlanmamıştır. O açıdan, bu çalışmaların biz meşru olmayacağını her platformda belirteceğiz'' diye konuştu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Bakan Yardımcısının belirlendiğinin anımsatılarak, Enerji Bakanlığının Bakan Yardımcısının ismini belirleyip belirlemediğinin sorulması üzerine de Yıldız, ''İsmi ben şu anda açıklayamam ama tabii ki çalışmalarımızı yaptık'' dedi.