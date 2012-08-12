Kıbrıs'ta trafik cezası skandalı

KKTC’de Dışişleri Bakanı’nın aracına gelen hız cezalarının bakanlığın ricasıyla silindiği iddia edildi. Cezaların silindiğini gösteren yazışmalar yayımlandı. Bakan “Bütün cezaları ödedim” dedi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, KKTC Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü Ulaş Kıvılcım’ın, Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün’ün sabit radar kameralarında yediği trafik cezalarının silinmesi için Polis Genel Müdürlüğü’ne resmi yazı yazması ülkede gündem oldu. ‘Trafik cezasının silinmesi’ istenilen belgeyi ele geçiren ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) yakınlığıyla bilinen Yenidüzen gazetesi, “Bakan Özgürgün’den trafik cezamı siliniz” manşetini attı. Gazeteye konuşan Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı da “Bu ayıp bir şey” dedi.

Özel aracıyla sınırı aşmış

Tartışma Ulaş Kıvılcım’ın, Polis Genel Müdürlüğü’ne, “Sabit kamera cihazına 86 kilometre hızla giderken yakalan Özgürgün’ün kullandığı (şahsi) aracın bir cezaya maruz kalmamasını” talep etmesiyle patlak verdi. Medya olayın üzerine gidince Özgürgün, yazıdan haberi olmadığını söyledi ve “Müdürün işgüzarlığı” açıklaması yaptı. “Benim birçok trafik cezam oldu. Hepsini de kendim ödedim” diyen Özgürgün, “Böyle yazı mı olur? Müdüre de bu konu basında işlenmeye devam ederse kendisini görevden alacağımı söyledim” ifadelerini kullandı.

11 cezanın silindiği belgelendi

Yenidüzen gazetesi ise dün Dışişleri Bakanı Özgürgün’ün toplam 11 trafik cezasının iptal edildiğini ortaya çıkardı. Gazete manşetten verdiği haberinde “Ödemiş” başlığını kullandı ve “Özgürgün ‘ödedim’ dedi ama onlarca trafik cezasını sildirmiş” diye yazdı. Gazetenin ele geçirdiği Polis Genel Müdürü l’nci Yardımcısı Pervin Gürler imzalı yazıda “cezaların iptal edildiği” kaydediliyor. Dışişleri Bakanlığı’na ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na gönderilen yazıda “İlgili yazılarınızda belirtilen sabit görüntülü radar cezalarının iptali uygun görülmüş ve kapatılmıştır” ifadelerine yer veriliyor. Haberi gündeme getiren Yenidüzen’in Yazı İşleri Müdürü Cenk Mutluyakalı da “Hiçbir müdür, hele de bakanının haberi olmadan polise resmi yazı yazmaz. Bakan’ın ‘Onlarca trafik suçunun silindiğine’ dair belgeler geldi elimize. Ne gerek var yalana. İstifa yı geçtim, en azından özür dilemeyi ne zaman öğrenecek acaba bizim siyasiler?” diye sordu. Gazetenin Haber Müdürü Fayka Kişi de “Yalancının mumu” başlıklı yazısında, Özgürgün’ün “ödedim dediği cezaların ödenmediğini” belirtti.

‘Yazıdan haberim yok’

Özgürgün, “Polise yazı yazıldığından haberim yoktu. Asla böyle bir yazı yazılmasına izin vermem. Ceza mahkemeye gider, mahkeme ne karar verirse onu uygularım. Bu cezalar da, makam aracıyla evime gitmediğim için yazılmış. Bakanlıktan çıkınca özel aracımla evime gidiyorum” savunması yaptı.