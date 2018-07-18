Kıbrıs'ta mülteci gemisi battı

Kuzey Kıbrıs'ta Yeni Erenköy sahiline 16 mil uzaklıkta bir mülteci gemisi battı. Çok sayıda ölü ve yaralı var.

Yeni Erenköy açıklarında 150 civarında mülteciyi taşıyan tekne battı. Teknede bulunan 16 kişi yaşamını yitirirken, 101 kişinin kurtarıldığı, 30 civarında kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Hürriyet'in aktardığına göre, Kuzey Kıbrıs Ulaştırma Bakan Tolga Atakan, kurtarma operasyonunun devam ettiğini belirterek, "Kayıp olarak aradığımız kişi sayısı 30 civarında. Teknede toplam kaç kişi var onu tam olarak bilemiyoruz, kurtarılan mültecilerden birinin durumu ağır" dedi.

Kaybolan 30 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kurtarılan mültecilerin Türkiye’ye gönderildiği belirtildi.