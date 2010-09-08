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Dünya

KIBRIS'TA LİDERLERDEN TAM GÜN MÜZAKERE LEFKOŞA (A.A)

08 Eylül 2010 13:34

-KIBRIS'TA LİDERLERDEN TAM GÜN MÜZAKERE LEFKOŞA (A.A) - 08.09.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakerelerinde, mülkiyetle ilgili karşılıklı önerileri ele almak üzere bir araya geldi. Lefkoşa ara bölgede, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in ikametgahında, heyetleriyle birlikte 11. kez bir araya gelen taraflar, mülkiyet başlığıyla ilgili detaylı önerileri tam gün görüşecek. Saat 17:00'ye kadar sürmesi öngörülen görüşmeye, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim de katılıyor. Taraflar, bayramın 2. günü de tam gün görüşerek mülkiyetle ilgili önerileri ele almayı sürdürecek. BM, tam gün yapılacak görüşmelerden çıkacak sonuca önem veriyor. Downer, liderlerin mülkiyet konusunda önemli bir görüş birliğine varmayı başarmaları durumunda, bunun doğrudan müzakereler için oldukça büyük bir adım teşkil edeceğini söylemişti.

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