-Kıbrıs'ta liderler yeniden bir arada LEFKOŞA (A.A) - 23.08.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, yoğunlaştırılmış Kıbrıs müzakereleri kapsamında 3 haftalık aranın ardından bugün yeniden bir araya geldi. Tam gün olarak planlanan görüşme, Lefkoşa ara bölgede bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in ikametgahında başladı. Görüşmeye, Buttenheim de katılıyor. Son görüşmeyi 2 Ağustos'ta yapan liderler, 5 Ağustos'ta planlanan görüşmeyi, Kıbrıs Rum kesimindeki hükümet krizi nedeniyle, Rum yönetiminin talebiyle ertelemişti. Bugünkü görüşmede ''Yönetim ve Güç Paylaşımı'' başlığının görüşülmeye devam edilmesi ve iptal edilen görüşmeyi telafi edecek yeni bir görüşme tarihinin saptanması bekleniyor. Görüşmelere verilen arada, Rum basınında, Kıbrıs Rum kesiminin ekim ayı başında Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili sondaja başlayacağı haberleri çıkmış, taraflar, konuyla ilgili olarak sert açıklamalar yapmıştı. Liderler, yoğunlaştırılmış müzakere süreci kapsamındaki daha önde yaptıkları 3 görüşmede ''Yönetim ve Güç Paylaşımı'' konusunu ele almıştı. Liderler, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile 7 Temmuz'da Cenevre'de yaptıkları üçlü zirvede, 25 Temmuz - 21 Ekim arasında 19 tam gün görüşme yapma konusunda anlaşmıştı. Zirve sonrası, yoğunlaştırılmış müzakerelerin ardından BM Genel Sekreteri Ban'ın ekim ayında yeni bir zirve çağrısı yapacağı da belirtilmişti.