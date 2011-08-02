-KIBRIS'TA LİDERLER BİR ARAYA GELDİ LEFKOŞA (A.A) - 02.08.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, yoğunlaştırılmış müzakereler kapsamında Lefkoşa ara bölgede bir araya geldi. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in Lefkoşa ara bölgede bulunan konutunda yapılan liderler görüşmesine, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer da katılıyor. Liderler, görüşmede, ''Yönetim ve Güç Paylaşımı'' ana başlığı altındaki konuları ele almayı sürdürecek. Yoğunlaştırılmış görüşmelerin ilk ikisinde de aynı konular ele alınmıştı.