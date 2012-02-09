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Dünya

Kıbrıs'ta liderler 14 Şubat'ta bir araya gelecek LEFKOŞA (A.A)

09 Şubat 2012 21:06

-Kıbrıs'ta liderler 14 Şubat'ta bir araya gelecek LEFKOŞA (A.A) - 09.02.2012 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri kapsamında, 22-24 Ocak'da New York Greentree'deki üçlü zirve sonrasında, 14 Şubat Salı günü ilk kez bir araya gelecek. Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, görüşme, Lefkoşa ara bölgede saat 10.00'da başlayacak ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yapılacak. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, mart sonu, görüşmelerin seyrine ilişkin hazırlayacağı raporu BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a sunacak.

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