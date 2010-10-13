-KIBRIS'TA LİDERLER 1 AYDAN SONRA TEKRAR BİRARADA LEFKOŞA (A.A) - 13.10.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla sürdürülen müzakereler çerçevesinde, 33 gün aradan sonra yine biraraya geldi. Lefkoşa ara bölgede BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in ikametgahında bugün 13. kez görüşen liderler, mülkiyet başlığıyla ilgili önerileri ele alacak ve yarın açılacak olan Yeşilırmak Kapısı'yla ilgili son hazırlıkları gözden geçirecekler. Görüşmeyi takip etmek isteyen basın mensupları, bölgeye girişlerinde, sıkı güvenlik aramasından geçirildi. En son 10 Eylül'de bir araya gelen Eroğlu ve Hristofyas'ın yurt dışı temasları nedeniyle, müzakerelere ara verilmişti. Müzakereler kapsamında, 19 Ekim'de yeniden görüşecek olan Eroğlu ve Hristofyas, yarın da Yeşilırmak-Pirgo yolu ve sınır kapısının açılışını yapacak. Açılışa, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle de katılacak. Liderlerin bugünkü görüşmesine BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim de katılıyor. İkili, dün liderlerle ayrı ayrı görüştü. Downer, görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, BM'nin Kıbrıs sorununda uluslararası bir konferans toplama gibi bir planının olmadığını söylemiş ve ''müzakerelerin başarıya ulaşmasının, her iki tarafın bu ada insanlarını tatmin edecek bir çalışma ortaya koymasına bağlı olduğunu'' kaydetmişti. Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Jerzy Buzek de, dün KKTC'de, önceki gün de Kıbrıs Rum kesiminde temaslarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev de 7 Ekim'de Rum kesimini ziyaret etmişti. Eroğlu, BM Genel Sekreteri'nin Kasım ayında yayımlayacağı Kıbrıs Raporu öncesinde, BM Güvenlik Konseyi Daimi üyesi Rusya'nın Devlet Başkanı Medvedev'in Rum tarafını ziyaretini ''gövde gösterisi'' olarak nitelemiş ve ziyarette verilen mesajların Hristofyas'ı müzakerelerde daha da katılaştıracağını söylemişti.