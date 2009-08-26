Kıbrıs'ta Kuran kursları siyah çelenkli kriz çıkardı

KKTC'de yasa dışı Kuran kursları verildiği iddia edilen Akova, Değirmenlik ve Alayköy sakinlerinin oluşturduğu ‘İnancıma ve Din Özgürlüğüme Sahip Çıkıyorum Hareketi’, Kuran kurslarına karşı eylem yaptığı ve köylerde kuran kurslarının verildiği okullardaki sınıfları işgal ettiği gerekçesiyle Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın (KTÖS) önüne siyah çelenk bıraktı. Hareket üyeleri ellerindeki ellerinde ‘İnancını bilmeyen kendini asla bilemez', ‘Senin dinin sana benim dinim banadır', ‘Bilmek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır', ‘Dinimiz İslam öğrenmek hakkımızdır' ve ‘Kıbrıs Türkü Müslüman’dır' yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, burada ‘Kurana uzanan eller kırılsın' diye slogan attı.

‘İnancıma ve Din Özgürlüğüme Sahip Çıkıyorum Hareketi' pankartlarla sloganlar atarak KTÖS Lokali önüne yürüdü ve burada yaptıkları açıklamaların ardından sendika önüne siyah çelenk bıraktı.

KKTC polisinin geniş önlem aldığı olayın ardından KTÖS yetkilileri, ‘çelengin yaratıcısı ve gerçek sahibinin', Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği olduğunu iddia ederek, çelengi Büyükelçiliğe bırakma kararı aldı. Bu kararın ardından, KTÖS yetkilileri ile bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri, KTÖS'e bırakılan çelengi Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği önüne götürdü. Büyükelçilik önünde çelengin bırakılacağı yer konusunda polisle gerginlik ve itiş kakış olurken, çelengi yol ortasına bırakan KTÖS Başkanı Güven Varoğlu ve Genel Sekreteri Şener Elcil, bunun elçiliğe ait olduğunu iddia ederek, polislerin müdahalesini protesto etti.

Büyükelçilik önüne giden grup, ‘Ankara elini yakamızdan çek', ‘Son son son işgale son', ‘Ankara biz senin kuklan değiliz' ve ‘Şeriat düzeni istemiyoruz' sloganları atıp alkışlarla Büyükelçiliği protesto etti. Ülkedeki durumu AKP ve UBP'nin yarattığını öne süren sendikacılar, Türkiye hükümetlerinin Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs'ta azınlık durumuna düşürmeye çalıştığını iddia etti. Bu olayı uluslararası boyuta taşıyacaklarını ve her platformda mücadeleye devam edeceklerini belirten Sendikacılar, Türkiye'nin 1974'te adaya Kıbrıs Türk halkını korumak için geldiğini ancak şimdi yok etmeye çalıştığını savunurken Türkiye’yi protesto ettiklerini söyledi.

Sendikacılar, “Bu ülke bizim, bunu herkes böyle bilecek” diyerek, ileri sürdükleri “Taşıma nüfusla irade değiştirilmesine ve Türkiye'nin dayatmalarına” öğretmenlerin izin vermeyeceğini söyledi.

Ferdi Sabit Soyer liderliğindeki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, bugün, ‘Geçmişin Karanlığı Geleceğe Işık Olamaz' sloganıyla, tarih kitaplarının değiştirilmesi ve zorunlu din eğitimini protesto eylemi yaptı. CTP Gençlik Örgütü Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yürüdü. Örgüt başkanı Haşim Kiracıoğlu, şöyle dedi:

“Son günlerde ülkemizde yaşanan gelişmeler bizce büyük bir planın küçük parçalarıdır. Tarih kitaplarının değiştirilmesi, zorunlu din derslerinin müfredata konulması, ihtiyaçtan fazla cami inşaatına başlanması, çemberlere dikilmeye başlanan anıtlar ve buna benzer kararların hepsi ortak bir amaca hizmet etmektedir. Bu amaç da ülkemizde şovenizmin ve gericiliğin artırılarak yeniden karanlık bir döneme girilmesini sağlamaktır.”

Son dönemlerde yaşananların 2003 öncesinde de görüldüğünü savunan Kiracıoğlu, amacın “Türkler'in asimilasyonu' olduğunu öne sürdü. “Başbakan ve işbirliği içerisinde olduğu karanlık çevrelerin, üretmeyen, sorgulamayan gençler yetişmesini arzuladıklarını” iddia eden Kiracıoğlu, tüm gençlere geleceklerini düşünme çağrısı yaptı.