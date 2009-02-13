‘Kıbrıs'ta iki toplumlu federasyonu destekliyoruz’

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Olli Rehn, AB'nin Kıbrıs'ta siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federasyonu desteklediğini belirterek, liderlerin beceri ve kararlılıklarına güvendiklerini söyledi.



Kıbrıs'a dün gece gelen Olli Rehn, Kuzey ve Güney'deki temaslarının ardından ara bölgedeki Ledra Palace otelde bir basın toplantısı düzenledi. Temaslarını değerlendirip Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili görüşlerini dile getiren Rehn, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Olli Rehn, çok önemli bir zamanda ziyaret ettiği Kıbrıs'ta uzun zamandır devam eden sorunun çözümü ve adanın yeniden birleşmesi için bu yıl önemli bir fırsat yakalandığını söyledi. AB ile AB Komisyonu'nun kapsamlı çözüm bulma amaçlı müzakere sürecine tam destek verdiğine dikkat çeken Rehn, bu şansın yitirilmemesi ve iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.



‘Liderler cesur ve kararlı’



Görüştüğü liderleri çözüm konusunda cesur ve kararlı bulduğuna işaret eden Rehn, çözüm çabalarına siyasi desteği devam eden AB Komisyonu'nun AB ile ilgili konularda yasal ve teknik desteği sunmaya hazır olduğunu söyledi. Oli Rehn, liderlerin kapsamlı çözüme ulaşması halinde, AB'nin bu çözüme uyum sağlayacağını belirtti. Çözümün, AB Müktesebatı'yla da birebir uyuşması gereğine işaret eden Rehn, birleşmiş Kıbrıs'ın AB'da tek bir ses olarak konuşmasının esas olduğunu belirtti. Rehn, AB'nin adada "Kıbrıs çözümüöne destek verdiğini yineleyerek, çözüme ulaşmaya çalışan liderlerin beceri ve kararlılıklarına güvendiklerini söyledi. Rehn, ziyareti sırasında bir araya geldiği her iki liderle devam eden kapsamlı çözüm müzakereleri yoğunlukta olmak üzere, iki toplum arasında güven yaratma önerilerini görüştüklerini söyledi. Ek güven yaratıcı tedbirlerin önemi üzerinde durulduğunu kaydeden Rehn, bu çerçevede, taşınmaz kültürel mirasın muhafazası, korunması ve restorasyonunu ele alacak uzman komisyonu ya da danışma kurulu oluşturulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.



Mayından arındırmaya teşekkür



Olli Rehn, ayrıca iki lidere, AB'ın 9 milyon Euro'luk destek verdiği ara bölgenin mayından arınmasını destekledikleri için teşekkür etti. Olli Rehn, Lefkoşa'nın Lokmacı bölgesinde hem Kuzey, hem de Güney'de yaptığı temaslara da değinerek, gezisi sırasında görüştüğü her iki toplumdan insanların geçmişi bir yana bırakıp adanın ve iki toplumun yeniden birleşmesi için birlikte çalışmaya hazır olduğu izlenimi edindiğini söyledi. Rehn, ``Bu bana birleşik Kıbrıs'ın geleceği konusunda büyük umut verdi'' dedi. Rehn, `zaman sınırı olmamasının sürece etkisiyle' ilgili bir soruya karşılık ise, iki lider arasındaki karşılıklı güven ve iki toplumun çözüme desteğinin müzakereleri sonuca götüreceğinden emin olduğunu söyledi. Olli Rehn, başka bir soru üzerine, Türkiyeli yetkililerle gerçekleştirdikleri tüm temaslarda, Türkiye'nin kapsamlı çözüme aktif desteğinin öneminin altını çizdiklerini söyledi. Rehn, bazı açık konular olmasına rağmen, iki liderin birleşik bir Kıbrıs'ın siyasi temellerini belirlemiş olmasının önemine işaret etti. Rehn, AB Ortak Pazarı'nın ortak özgürlüklerinden olan `serbest dolaşım hakkının' kapsamlı bir çözümün doğal sonucu olacağını da ekledi.



