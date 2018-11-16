Kıbrıs'ta Cumhuriyet Sergisi açıldı

LEFKOŞA, (DHA) - YAKIN Doğu Üniversitesi Kıbrıs Sanat Merkezi’nde, 38 sanatçının farklı tekniklerle hazırladığı 103 eserden oluşan Cumhuriyet Sergisi açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi\'nde bulunan Kıbrıs Modern Sanat Merkezi’ne bağlı Kıbrıs Sanat Merkezi’nde 38 sanatçının farklı tekniklerle hazırladığı 103 eserden oluşan Cumhuriyet Sergisi Başbakan Tufan Erhürman tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) 35\'inci kuruluş yıl dönümü anısına 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla açıldı.

Etkinliğe, başta KKTC Başbakanı Tufan Erhürman olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, rektör yardımcıları, dekanlar, sanatçılar, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Küratörlüğünü Doç. Dr. Erdoğan Ergün’ün yaptığı, farklı tekniklerle hazırlanan resim, heykel, seramik, baskı resim ile fotoğraf gibi eserlerden oluşan Cumhuriyet Sergisi, 30 Kasım tarihine kadar ziyarete açık olacak.

\"VAROLUŞUMUZU ÜRETTİKLERİMİZLE BELGELEYEBİLİRİZ\"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünde sergi fikrinin çok anlamlı olduğu dile getiren Başbakan Tufan Erhürman, \"Halklar ürettikçe var oluyor. Sanat Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde asli unsurlardan biridir. Varoşlumuzu ancak ürettiklerimizle belgeleyebiliriz. Bir halkın var oluşu ne ürettiği ile ilgilidir. Üreten hiçbir zaman yok olmaz. Üretim de çoğu zaman maddi olarak değil, sanatsal kültürel üretim olarak da var olmalıdır. Kıbrıs Türk halkı her alanda daha çok üretmek, daha kaliteli üretmek, ürettiklerini dünyayla daha çok paylaşmak ve ben varım demek yükümlülüğü altındadır. Bu sorumluluğu hep birlikte daha fazla çalışarak yerine getireceğimize inancım tamdır\" dedi.

\"SANAT GERÇEKLİĞİ YANSITIR\"

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise, sergiyi üniversitede resimle uğraşan 38 farklı dil, farklı kişiliklerin bir araya gelerek farklı teknikler kullanarak karma oluşturduğunu söyledi. Sanatın gerçekliği yansıttığını söyleyen Prof. Dr. Aygenç, \"Ancak bizim her gün karşı karşıya kaldığımız ve herkesin bir anda algıladığı bir gerçeklilik değildir. Sanatın gerçekliği görünenin ötesindeki gerçekliğin peşinde koşmak ve onu algılamaktır. Sanatı anlamak da anlatmakta sözcüklerle mümkün değil, duyarlılıkla mümkündür. Duyarlılığımızı sergide yaşayalım\" diye konuştu.

\"RESSAMLARIN İÇ DÜNYASI VE DUYGULARI ANLATILDI\"

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu da, Cumhuriyet Sergisi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı anısına açıldığını belirterek, sergide ressamların iç dünyası, düşünceleri ve duygularının anlatıldığını belirtti. Serginin Yakın Doğu Üniversitesi’nde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çerçevesinde yapılan bir etkinlik olduğunu dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadıkoğlu, sergilenen eserlerin hepsinin özel olduğunu ve bu eserlerin ilk kez bu sergide sergilendiğini kaydetti.

MÜCADELE TARİHİ LİDERLERİ ANISINA SERGİ AÇILACAK

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Türk mücadele tarihi liderlerinden olan Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Raif Denktaş anısına da sergiler açılacağını belirterek ilk serginin 15 Ocak tarihinde gerek Yakın Doğu Üniversitesinde çalışan gerekse de ülkemiz sanatçılarının katılımı ile Kıbrıs Türk Mücadele tarihi liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’un ölüm yıldönümü nedeni ile bir sergi açılacağını da ifade etti.