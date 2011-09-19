-Kıbrıs'ta çözüme odaklanılsın BRÜKSEL (A.A) - 19.09.2011 - AB Komisyonu, Kıbrıs Rum kesiminin tek yanlı olarak Akdeniz'de sondaj çalışmalarının yol açtığı gerginlikte taraflardan teenniyle hareket etmelerini ve çözüme odaklanmalarını istedi. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın sözcüsü Maja Kocijancic, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın Rum yönetiminin Akdeniz'de petrol ve gaz aramaya ilişkin takvimini yürütmesi durumunda Türkiye'nin KKTC ile kıta sahanlığı anlaşması imzalayarak TPAO vasıtasıyla gerekirse donanma refakatinde arama çalışmalarına başlayacağı yönündeki açıklamalarına doğrudan tepki vermekten kaçındı. Kocijancic, Kıbrıs'ta tarafların BM önderliğinde yoğunlaştırılmış müzakerelerde anlaştığını hatırlatarak ''kapsamlı çözüme odaklanma görmek istiyoruz'' dedi. Sözcü Kocijancic, ''AB tüm taraflara (Kıbrıs'ta) en kısa sürede kapsamlı çözüme ulaşılması için ellerinden gelen çabayı göstermeleri çağrısı yapıyor'' ifadesini kullandı. Kocijancic, taraflardan teenniyle hareket ederek Kıbrıs müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasına yardımcı olmalarını istedi.