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Dünya

Kıbrıs'ta çözüm arayışı NEW YORK (A.A)

31 Ekim 2011 19:35

-Kıbrıs'ta çözüm arayışı NEW YORK (A.A) - 31.10.2011 - New York'un Long Island bölgesindeki Manhasset kasabasında Greentree çiftliğinde düzenlenen Kıbrıs görüşmelerinin ikinci günü başladı. Geceyi Greentree'de geçiren KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve müzakere heyetiyle, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri ve müzakere heyeti tüm gün sürecek olan görüşmeler çerçevesinde BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile hem üçlü görüşme yapacaklar, hem de özel danışmanı Alexander Downer ve BM ekibinin katılımıyla dolaylı görüşmelerde bulunacaklar. Basına kapalı yapılan görüşmelerde bugün TSİ 21.00'de BM Genel Sekreteri Ban'ın Greentree'ye gelerek üçlü görüşme için iki liderle yaklaşık 6 saat birarada olması öngörülüyor. Genel Sekreterin, görüşmenin ardından ise akşam yemeği vermesi ve görüşmelerin yemekte de devam etmesi bekleniyor. Bu gece sona ermesi beklenen görüşmelere ilişkin BM Genel Sekreteri Ban'ın basına açıklama yapması beklenirken, Genel Sekreterin açıklamayı bu gece Greentree'de mi yoksa yarın BM Genel Merkezinde mi yapacağı henüz netlik kazanmadı. Ban'ın Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer görüşmelerin ilk gününün sonunda Greentree'de basına bilgi vermiş ve ilk gün itibariyle görüşmelerin olumlu, verimli ve azimli geçtiğini, yönetim ve güç paylaşımı, mülkiyet, toprak ve vatandaşlık olmak üzere 4 ana konu üzerinde odaklanıldığını bildirmişti.

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