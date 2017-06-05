Kıbrıs'ta bu ay yeniden müzakere masasına dönülüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Türk ve Rum liderlerle BM'in New York'taki merkezinde yapılan ve dört saat süren yemekten sonra adanın birleştirilmesinin amaçlandığı görüşmelerin yeniden başlayacağını duyurdu.

Guterres Rum lider Nikos Anastasiadis ve Türk lider Mustafa Akıncı'yı Kıbrıs'ta çözüme ulaşmayı amaçlayan ve iki yıldır devam eden diplomatik çabaları kurtarmak için davet etmişti.

BM Genel Sekreteri iki liderle Kıbrıs'ta haziran ayında bir konferans toplanması konusunda anlaştıklarını açıkladı. Guterres kesin bir tarih açıklamazken, tarih konusunun Türkiye, Avrupa Birliği, Yunanistan ve İngiltere'ye danışıldıktan sonra netleşeceğini söyledi.

Geçen hafta Lefkoşa'da Akıncı ile bir araya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kalıcı barış için Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin Cenevre'deki barış görüşmelerini canlandırmak için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söylemişti. Hiçbir ön koşul olmadan Cenevre'ye dönmeye hazır olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Cenevre'deki barış görüşmelerinde Rum tarafının ön koşullarını kabul etmelerinin ise mümkün olmadığını" söylemişti.

Güvenlik konusu pürüz oluşturuyor

Görüşmelerdeki en pürüzlü konulardan biri, oluşturulması hedeflenen federal devletin güvenliği konusu. Rum lider Anastasiadis, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den oluşan üçlü garantörlük sistemi kaldırılarak Ada'nın güvenliğinin uluslararası bir jandarma gücü tarafından garanti edilmesini önerirken, Türk tarafı Türk askerlerinin Ada'dan tamamen çekilmesine yanaşmıyor.

Onlarca yıldır devam eden Kıbrıs sorununun çözümü için liderler düzeyinde son girişim mayıs 2015'te başlatılmıştı. Kurulacak federal yapıda iktidar paylaşımı, toprak bölüşümü, güvenlik konuları ve mülki haklar gibi konular, müzakerelerin önünü tıkayan başlıca unsurlar.

Ada'da 2004 yılında dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın sunduğu Annan Planı, düzenlenen bir referandumda Türk tarafının kabul etmesine karşın Güney'de reddedilmiş, bölünmüş Kıbrıs'ın Rum tarafı Avrupa Birliği'ne katılmıştı. Kuzey Kıbrıs'ta halen 35 bin civarında Türk askeri bulunuyor.

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