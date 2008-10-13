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Dünya

Kıbrıs'ta askeri tatbikatlar askıda

Rum lider Hristofyas, 'Her yıl düzenlenen Nikiforos tatbikatı bu yıl düzenlenmeyecek' dedi.

13 Ekim 2008 03:00

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) tarafından her yıl düzenlenen "Nikiforos" tatbikatının bu yıl yapılmayacağını söyledi.

Rum radyosunun haberine göre, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Lefkoşa ara bölgedeki görüşmesinin ardından Rum Başkanlık Sarayına dönüşünde açıklama yapan Hristofyas, Rum Bakanlar Kurulunun aldığı karar uyarınca, Rum ordusunun Nikiforos tatbikatı ile Türk ordusunun Toros tatbikatının iptal edilmesi yönünde BM Genel Sekreterine öneri sunduğunu anımsattı. Hristofyas, Bakanlar Kurulunun, "Nikiforos tatbikatının ertelenmesi ya da iptal edilmesi" yönünde aldığı karar çerçevesinde, Nikiforos tatbikatının iptal edilmesine karar verdiklerini bildirdi.

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