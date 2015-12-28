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Çevre

Kıbrıs'ta anlaşma yok, Türkiye'den gelen su denize akıyor

KKTC tarafı, mevcut belediyelerin ve belediyelerin kurduğu şirketin, su faturalarını tahsil etmesini istiyor

28 Aralık 2015 12:11

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a boru hatlarıyla götürülen su, iki aydır yönetim krizi çözülemediği için denize boşaltılıyor. 600 milyon liralık yatırım gerektiği için bir türlü iki ülkenin anlaşamadığı su, yönetimi memurların 13’üncü maaşını da etkiledi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında, Anadolu’dan borularla gelen suyun yönetilmesiyle ilgili devam eden anlaşmazlık, iki ülke arasındaki mali protokolü de tıkanma noktasına getirdi.

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre, KKTC hükümetinin büyük ortağı, su konusunda tutumlarından geri adım atmayacaklarını açıklarken, KKTC Maliye Bakanlığı, Türkiye ile mali protokol imzalanmadığı için memur ve emeklilere 13’üncü maaşları ödemekte zorlanıyor. 1.6 milyar lira maliyetle Anamur’dan denizin 250 metre altından askılı boru sistemiyle Girne’ye ulaşan suyun yönetimi konusundaki krizin temelinde, “Tüketicilerden faturayı kim toplayacak?” sorusu yatıyor.

KKTC tarafı, mevcut belediyelerin ve belediyelerin kurduğu şirketin, su faturalarını tahsil etmesini istiyor. Türkiye tarafı ise, suyun KKTC’ye bedava verildiğini, Ada içindeki su dağıtımının maliyetinin ise, KKTC tarafından karşılanmasını istiyor. 

 

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