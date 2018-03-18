Kıbrıslı Türkler'i duygulandıran benzerlik (2)

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nın 58\'inci gününde Afrin\'i tamamen kontrol altına almasının ardından yayınlanan görüntüleri gören Kıbrıslı Türkler, benzer görüntülerin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı\'nda da yaşandığına dikkat çekti. Kıbrıs Barış Harekatı\'nı gerçekleştiren Mehmetçik, Girne Kapısı\'ndan Lefkoşa\'ya tanklarla girdiğinde sevgi gösterileriyle karşılanmıştı. Bölgedeki binalara da Türk bayrağı asılmıştı.

O dönemin tanıklarından biri olan Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Adil Çümen, Doğan Haber Ajansı\'na konuştu ve Mehmetçik\'in Afrin\'e girdiği görüntünün aynısını Kıbrıs\'ta yaşadıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Çanakkale\'deki açıklaması sonrasında, TSK\'nın yayınladığı görüntüleri izlediklerini söyleyen Çümen, \"Görüntüleri görünce, 1974\'te Barış Harekatı sırasında yaşadıklarımı anımsadım, duygulandım\" dedi.

Tankların Kuzey Kıbrıs şehir merkezlerine girmesinden sonra binalara Türk bayrağı çekildiğini söyleyen, o dönem tim komutanı komando çavuş olan Çümen, \"Halk bayraklar çekilince sokaklara koştu. Büyük bir sevinç yaşandı. Şehir merkezine Harbiye Marşı ile giriş yaptık, bayrak da İstiklal Marşı ile binaların gönderine çekildi\" diye konuştu.



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