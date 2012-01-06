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Dünya

Kıbrıslı Rumlardan Yunanistan'a çelme      ATİNA (A.A)

06 Ocak 2012 22:41

-Kıbrıslı Rumlardan Yunanistan'a çelme      ATİNA (A.A) - 06.01.2012 - Güney Kıbrıs Rum kesimi Merkez Mankası (CBC) Başkanı Athanasios Orfanidis, Avro Kuşağında borç sorunuyla karşı karşıya bulunan Avrupa ülkelerinin kurtuluşu için, Yunanistan'ın borçlarının kırpılması planının (PSI) iptal edilmesi önerisinde bulundu. Yunan medyasında çıkan haberlere göre, Orfanidis, "Financial Times" dergisinde yayımlanan bir makalesinde, bunun yerine Yunanistan'a 30 yıllık bir kredi sağlanmasının yeterli olacağını ifade ederek, bu şekilde bir kararın alınması durumunda Yunanistan'ın sorunlarla karşılaşacağını ancak, diğer ülkelere yararı olacağını kaydetti. AB liderlerinin 2010 ve 2011 yıllarında Yunanistan'la ilgili almış olduğu kararlarda yanlış noktalar bulunduğunu savunan Orfanidis, Avro kuşağının bugün içinde bulunduğu krizden karar merkezlerinin sorumlu olduğunu öne sürdü. Orfanidis makalesinde, krizin çözümünün anahtarının güvenin yeniden sağlanması olduğunu ve bu çerçevede özellikle PSI ile ilgili kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi ve şöyle dedi: "Yunanistan ile ilgili kararın iptali Yunan hükümeti için kredi maaliyetlerini yükseltecektir. Ancak, bunun sonucunda Avro kuşağında güvenin yeniden sağlanmasıyla diğer ülkelerin finansmanının maliyeti düşecek. PSI ile ilgili kararın tersine çevrilmesi Avro kuşağının tümüne yarar sağlayacak. Yunan PSI'nın iptalinin yanısıra, ülkenin finans sağlama maliyeti bugünkü öngörülen düzeylerde kalabilmesi için de, bu ülkeye 30 yıllık bir kredi verilebilir".

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