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Dünya

Kıbrıslı Rumlar kimliklerini satıyor!

Çok sayıda Kıbrıslı Rumun, Avrupa kimlik kartlarını kaybettikleri gerekçesiyle polise gitmesi ve yenilerinin verilmesini istemesi Rum tarafında büyük endişe yarattı

13 Nisan 2009 03:00

Çok sayıda Kıbrıslı Rumun, Avrupa kimlik kartlarını kaybettikleri gerekçesiyle polise gitmesi ve yenilerinin verilmesini istemesi Rum tarafında büyük endişe yarattı

Rum polisi, “Rumların kimliklerini AB ülkelerine rahatca gitmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarına sattığı” şüphesiyle soruşturma başlattı.
Rum Fileleftheros gazetesi, farklı bölgelerden birçok vatandaşın, Avrupa kimlik kartlarını kaybettiklerini söyleyerek yenisini istemesinin alışılmış bir şey olmadığını ve polisin bu olayın arkasında başka bir şeyin gizlenmiş olabileceğinden şüphelendiğini yazdı.

Avrupa kimliğinin AB pasaportu olduğunu ve üçüncü ülkelerden yabancı uyrukluların Avrupa ülkelerine gidebilmek için buna sahip olmayı istediklerini belirten gazete, Rumların Avrupa kimliklerini yabancı uyruklulara satmasının ve daha sonra da yenisini istemesinin ihtimal dahilinde olduğunu yazdı.
 

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