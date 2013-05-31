Kıbrıslı liderler ilk kez buluştu

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer tarafından verilen akşam yemeğinde iki kesimi birbirinden ayıran yeşil hat'ta bir araya geldi. Ancak iki lider birlikte görüntü vermedi.



Selim Sayarı'nın ntvmsnbc'deki haberine göre, Birleşmiş Milletler Misyon Şefi ve Genel Sekreter'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in ara bölgedeki ikametgahındaki yemeğe, liderler eşleri Meral Eroğlu ve Antri Anastasiadis ile birlikte katıldı.

Yemekte Alexander Downer ve Lisa Buttenheim’ın eşleri de yer aldı.

Türk ve Rum medyasının büyük ilgi gösterdiği yemek, Anastasiadis'in Rum liderliğine seçilmesinin ardından liderler arası ilk buluşma özelliğini taşıyordu.

Liderlerin yemek öncesi ve sonrası birlikte basına poz vermemesi dikkat çekti. Rum liderin talebi üzerine yemeğe ayrı ayrı gelindi ve aynı şekilde ayrılındı.

Yemek sonrasında liderler “güzel geçti” demekle yetinerek basına açıklama yapmadı.

Yemekten sonra açıklama yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, liderlerin görüşme sürecine bağlı olduğunu vurguladı.



'Yemek iyi bir fırsat'



Downer basın açıklamasında, yemeğin çok iyi geçtiğini, Güney Kıbrıs’taki seçimlerin ardından iki liderin eşleri ile bir araya gelmesi açısından yemeğin iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Her iki liderin de yemeğin yarattığı görüşme fırsatından dolayı memnun olduğunu kaydeden Downer, “İki lider de iki halkın kabul edebileceği, adaya parlak bir gelecek sağlayacak çözüm sürecine bağlıdır" dedi.

Downer ikametgahın ön kapısında önceden hazırlanmış bir basın açıklamasını okudu ve gazetecilerden soru kabul etmedi.

Diplomatik kaynaklar, Güney Kıbrıs'taki ağır ekonomik kriz nedeniyle kamuoyunun sert tepkisine maruz kalan Anastasiadis'in halkın bir de Kıbrıs sorununa yönelik eleştirilerinden çekinerek yemeğin düzeyini düşürmeye çalıştığını belirtiyor. Rum lider yemeğin sosyal buluşma sınırları içinde tutulmasını şart koşmuş aksi halde katılmayacağını bildirmişti.



Müzakereler sonbaharda



Anastasiadis'in ekonomik krize yönelik çözüm planlarının devreye girmesinin ardından, muhtemelen sonbaharda Kıbrıs müzakereleriyle ilgilenmeye başlayacağı belirtiliyor. Rum lider ülkesindeki ekonomik krizi gerekçe göstererek, müzakerelerin sonbahara kadar ertelenmesi hususunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nden anlayış talep etmiş ve olumlu yanıt almıştı.