Kıbrıs'ın tarihi bu sergide

İngiltere'nin başkenti Londra, Kıbrıs'ın 400 yıllık tarihini anlatan "400 Yılın Mirası, Kıbrıs'ta Evkaf Kayıtları Sergisi"ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



30 Eylül akşamı düzenlenecek kokteylin ardından Yabancı Basın Kulübünde açılışı yapılacak sergiyle, Kıbrıs tarihi ve kültürüne ait yüzyıllardır gizli kalmış şer'i kayıtlar, fermanlar ve beratlar gibi pek çok belge gün ışığına çıkartılacak.



Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Türk Arşivciler Derneği işbirliğiyle 2004 yılında başlatılan Kıbrıs'taki 400 yıllık Osmanlı evkaf kayıtlarının restorasyon, tercüme ve dijital ortama geçirilme çalışmalarının sonucunda hazırlanan sergi, 1-4 Ekim günleri arasında açık kalacak.



Binlerce belgenin tarihçi ve araştırmacılar tarafından tasnifinden sonra seçilen 50 parça eserden oluşan "400 Yılın Mirası, Kıbrıs'ta Evkaf Kayıtları Sergisi" daha önce de İstanbul'da izleyicilerin ilgisine sunulmuştu.



Sergi, Kıbrıslı Türklerin tarihine ışık tutan "ilk" önemli çalışma olma özelliği taşıyor. Bugüne kadar Avrupa ve dünyada sadece sorunlarıyla gündeme gelen Kıbrıs, Vakıflar İdaresinin bu organizasyonuyla ilk kez görkemli tarihi, kültürü ve sanatıyla anılıyor.

