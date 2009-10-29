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Ekonomi

Kıbrıs'ın hellimi tescillendi

Hellim peynirinin coğrafi işaret olarak tescillenmesi için geçen yıl Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan başvuru sonuçlandı.

29 Ekim 2009 02:00

Hellim peynirinin coğrafi işaret olarak tescillenmesi için geçen yıl Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan başvuru sonuçlandı.

Üretim alanı Kıbrıs Adası olan hellim peyniri “menşe adı” olarak tescillendi. Türk Patent Enstitüsü’nün tescil metninde hellim peynirinin ''taze hellim'' ve ''olgun hellim'' olmak üzere iki tipte üretildiği, en önemli özelliğinin de yayılmaması ve erimemesi nedeniyle sade ya da tava, ızgara gibi yöntemlerle pişirilerek tüketilmesi olduğu belirtildi.

Hellim peynirinin yapımında çiğ koyun-keçi, koyun-keçi-inek sütü karışımları veya ayrı ayrı koyun ve keçi sütleri kullanılabiliyor.

Tescil metninde; hellim yapımında kullanılan sütün, hayvanların beslendiği bitkilerin özelliklerinin ürettikleri sütün kalitesini, dolayısıyla bu sütten üretilen peynirin kalitesini etkilediğinin bilimsel olarak kanıtlandığı vurgulanıyor.

Hellim yayılmayan ve rimeyen bir peynir. Sade veya tavada ızgara gibi yöntemlerle pişirilerek yenilebiliyor.

TPE, Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın hellim peynirinin tescil edilmesine ilişkin başvurusunu, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme Genel Müdürlüğüne gönderdi.

İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasını takip eden 6 ay içinde ilgili herkes, tescil talebine itiraz edebilecek. Bu süre içinde her hangi bir itirazın gelmemesi durumunda tescil kesinleşmiş olacak.

Coğrafi işaret

“Coğrafi işaret” belirli bir bölgeden kaynaklanan bir ürünün, sadece o bölgede bulunabilecek karakteristik özellikler taşıdığını ifade eden ad ve işaretlere deniyor.

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