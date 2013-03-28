Güney Kıbrıs'ta bankalar açıldı

Güney Kıbrıs’ta 11 gündür kapalı olan bankalar açıldı. 12.00'da açılan bankalar akşam 18.00'a kadar açık kalacak. Güney Kıbrıs hükümeti bankaların güvenliği için, İngiliz özel güvenlik şirketi G4S'ı tuttu.

Güney Kıbrıs'ta olağanüstü güvenlik önlemleri alındı, halka sakin olmaları çağrısı yapıldı. AB ve IMF'nin "kurtarma paketi"ni protesto eden Rumlar, Başkanlık sarayı önünde toplandı.

Göstericiler, "kurtarma paketi"nin mimarı olarak gördükleri Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Alman askeri" olduğu bir posterini taşıyarak tepkilerini dile getirdi.

Güvenlik İngilizlere emanet

Rum kesiminde 11 gündür kapalı olan bankalar bugün saat 12.00'de açıldı. Banka şubelerinde güvenliği, dünyaca ünlü İngiliz özel güvenlik şirketi G4S sağlıyor.

Rum Maliye bakanlığı genelgesiyle mevduat sahiplerine sermaye hareketi kısıtlamaları getirildi. Buna göre;

Bireysel mevduatlardan günlük para çekme limiti 300 Euro olacak

Bireysel hesaplardan Ada dışına para çıkarılamayacak

Ülkede çek kullanılmayacak

Ticari hesaplardan “belge gösterilmesi koşuluyla” sadece ürünler için denizaşırı para transferine izin verilecek, bunun için komitenin onayı gerekecek

Maaşlar ya nakit ya da banka transferiyle ödenecek çek kullanılmayacak

Kredi kartlarıyla yurtdışı harcamaları aylık 5 bin Euro’yu geçemeyecek

Yurtdışındaki öğrenciler için 3 ayda en çok 5 bin Euro transfer edilebilecek

Yurtdışı seyahatlerde en çok 3 bin Euro nakite izin verilecek

Kısıtlamalar 4 gün için geçerli olacak, bu süreden sonra koşullar yeniden gözden geçirilecek.

Kargo uçağıyla nakit

Güney Kıbrıs’ta başgösteren nakit sıkıntısı üzerinde dün akşam saatlerinde Almanya’nın Frankfurt kentinden Larnaka’ya gelen bir kargo uçağıyla milyarlarca Euro nakit para gönderildi. Paranın IMF ve AB ile varılan 10 milyar Euroluk kredi anlaşması dışında, AB’nin bankaların yüzdürülmesine yönelik Acil Nakit Desteği uygulaması kapsamında Kıbrıs’a gönderildiği belirtiliyor.

10 Milyar Euro'luk kredinin Nisan ayı ortalarında Güney Kıbrıs ekonomisine pompalanacağı, bu süre içinde yürürlükte olacak sınırlamaların ekonomiye olumsuz yansımaları olacağı, piyasadaki sıkıntıların devam edeceği belirtiliyor.

Yunanistan sorumlu tutuluyor

Öte yandan dün Lefkoşa’da özelleştirme karşıtı eylem yapıldı. Yüzlerce kişinin Başkanlık sarayı önündeki eyleminde ekonomik krizden Yunanistan sorumlu tutuldu.

Konuşmalarda Yunanistan’ın 1974’te Makarios’a karşı darbe girişiminden ötürü adanın bölünmesine neden olduğu şimdiyse Yunanistan’daki bankalar krizinin Rumların çöküşüne yol açtığı vurgulandı. Yunanistan’daki muhalefet de mecliste ekonomik krizden Atina Yönetimini sorumlu tuttu.

Rumların Nobel ödüllü ekonomisti Hristoforos Pissarides, AB’nin Rumların içinde bulunduğu ekonomik krizin ele alınışının Euro kullanan AB ortak para birimine sahip ülkelerin eşit bir grup olarak çalışmadığını, güçlü ülkelerin çıkarlarının önde geldiğini söyledi.