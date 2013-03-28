T24 LogoT24 Logo
Dünya

Güney Kıbrıs'ta bankalar açıldı

12.00'de açılan bankaların güvenliği İngiliz güvenlik şirketi G4S tarafından sağlanacak

28 Mart 2013 09:47

Güney Kıbrıs’ta 11 gündür kapalı olan bankalar açıldı. 12.00'da açılan bankalar akşam 18.00'a kadar açık kalacak. Güney Kıbrıs hükümeti bankaların güvenliği için, İngiliz özel güvenlik şirketi G4S'ı tuttu.

Güney Kıbrıs'ta olağanüstü güvenlik önlemleri alındı, halka sakin olmaları çağrısı yapıldı. AB ve IMF'nin "kurtarma paketi"ni protesto eden Rumlar, Başkanlık sarayı önünde toplandı.

Göstericiler, "kurtarma paketi"nin mimarı olarak gördükleri Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Alman askeri" olduğu bir posterini taşıyarak tepkilerini dile getirdi.

 

Güvenlik İngilizlere emanet

 

Rum kesiminde 11 gündür kapalı olan bankalar bugün saat 12.00'de açıldı. Banka şubelerinde güvenliği, dünyaca ünlü İngiliz özel güvenlik şirketi G4S sağlıyor.

Rum Maliye bakanlığı genelgesiyle mevduat sahiplerine sermaye hareketi kısıtlamaları getirildi. Buna göre;

Bireysel mevduatlardan günlük para çekme limiti 300 Euro olacak

Bireysel hesaplardan Ada dışına para çıkarılamayacak

Ülkede çek kullanılmayacak

Ticari hesaplardan “belge gösterilmesi koşuluyla” sadece ürünler için denizaşırı para transferine izin verilecek, bunun için komitenin onayı gerekecek

Maaşlar ya nakit ya da banka transferiyle ödenecek çek kullanılmayacak

Kredi kartlarıyla yurtdışı harcamaları aylık 5 bin Euro’yu geçemeyecek

Yurtdışındaki öğrenciler için 3 ayda en çok 5 bin Euro transfer edilebilecek

Yurtdışı seyahatlerde en çok 3 bin Euro nakite izin verilecek

Kısıtlamalar 4 gün için geçerli olacak, bu süreden sonra koşullar yeniden gözden geçirilecek.

 

Kargo uçağıyla nakit

 

Güney Kıbrıs’ta başgösteren nakit sıkıntısı üzerinde dün akşam saatlerinde Almanya’nın Frankfurt kentinden Larnaka’ya gelen bir kargo uçağıyla milyarlarca Euro nakit para gönderildi. Paranın IMF ve AB ile varılan 10 milyar Euroluk kredi anlaşması dışında, AB’nin bankaların yüzdürülmesine yönelik Acil Nakit Desteği uygulaması kapsamında Kıbrıs’a gönderildiği belirtiliyor.

10 Milyar Euro'luk kredinin Nisan ayı ortalarında Güney Kıbrıs ekonomisine pompalanacağı, bu süre içinde yürürlükte olacak sınırlamaların ekonomiye olumsuz yansımaları olacağı, piyasadaki sıkıntıların devam edeceği belirtiliyor.

 

Yunanistan sorumlu tutuluyor

 

Öte yandan dün Lefkoşa’da özelleştirme karşıtı eylem yapıldı. Yüzlerce kişinin Başkanlık sarayı önündeki eyleminde ekonomik krizden Yunanistan sorumlu tutuldu.

Konuşmalarda Yunanistan’ın 1974’te Makarios’a karşı darbe girişiminden ötürü adanın bölünmesine neden olduğu şimdiyse Yunanistan’daki bankalar krizinin Rumların çöküşüne yol açtığı vurgulandı. Yunanistan’daki muhalefet de mecliste ekonomik krizden Atina Yönetimini sorumlu tuttu.

Rumların Nobel ödüllü ekonomisti Hristoforos Pissarides, AB’nin Rumların içinde bulunduğu ekonomik krizin ele alınışının Euro kullanan AB ortak para birimine sahip ülkelerin eşit bir grup olarak çalışmadığını, güçlü ülkelerin çıkarlarının önde geldiğini söyledi.

ETİKETLER

güney kıbrısbankalalar

İlgili Haberler

İngiltere'den Güney Kıbrıs'a 1 milyon euro

Ekonomik darboğazda olan Güney Kıbrıs'ı kurtaracak adım İngiltere'den geldi. İngiltere, Güney Kıbrıs'a 1 milyon euro yardımı askeri uçakla gönderdi

Merkel'e göre, Güney Kıbrıs ateşle oynuyor

Merkel'e yakın bir isim, milyarlarca Euro'luk mali açığı kapatmak için somut bir plan hazırlayamayan Rumların 'ateşle oynadığı"nı söyledi

Güney Kıbrıs'ta mevduat kesintisi oylaması bugün yapılacak

Güney Kıbrıs'ta 100 bin Euro'nun üzerindeki mevduatların yüzde 15 oranında vergilendirilmesinin hükümet planları arasında olduğu duyuruldu

Türkiye'den Güney Kıbrıs'a 'doğal gaz' uyarısı

Güney Kıbrıs'ın Rusya'dan almak istediği krediye karşılık doğal gaz arama izni vermesi üzerine Türkiye Güney Kıbrıs yönetimini uyardı

Güney Kıbrıs'a 10 milyar dolarlık kurtarma paketi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, 10 milyar dolarlık kurtuluş reçetesini kabul etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24