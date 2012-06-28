T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Kıbrıs'ın dönem başkanı olması kediye ciğer emanet etmek gibi'

Başbakan Angela Merkel’in danışmanı Hıristiyan Demokrat Parti Ekonomi Konseyi Başkanı Kurt Laouk, Rumların AB dönem başkanlığını devralmasını eleştirdi

28 Haziran 2012 11:58

Almanya Başbakanı Merkel'in danışmanı, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenmesini "kediye ciğer emanet etmeye" benzetti.
 
Güney Kıbrıs Yönetimi’nin, ekonomik krizden etkilenen bankalarını kurtarmak için Avrupa Birliği'nin kapısını çalmasıyla ilgili Almanya’dan bir değerlendirme geldi.

Başbakan Angela Merkel’in danışmanı Hıristiyan Demokrat Parti Ekonomi Konseyi Başkanı Kurt Laouk, Rumların AB dönem başkanlığını devralacağını hatırlatarak, bu durumu kediye ciğer emanet etmeye benzetti.

Laouk, Güney Kıbrıs’ın 1 Temmuz'da bu görevi devralmaması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Rumların AB’ye başvurusunun ardından, verilecek kurtarma paketinin miktarı konuşuluyor. Toplam ihtiyacın yaklaşık 10 milyar Euro’yu bulacağı tahmin edilirken, Rum Maliye Bakanı Vassos Shiarly, yardım koşullarının düşünüldüğü kadar ağır olmayacağını dile getirdi.

Eleştirilerin odağındaki isim olan Rum lider Hristofyas ise, bir gazetecinin, "Sayın başkan, Kıbrıs adası satılıkmış doğru mu?" sorusuyla karşılaştı.

Hristofyas’ın yanıtı, “Kıbrıs adası ve Kıbrıslıların onuru satılık değildir. Böyle provokatif sorularla beni kışkırtmaya çalışmayın” oldu.

ETİKETLER

Kurt LaoukAlmanyaABKıbrıs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24