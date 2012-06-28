'Kıbrıs'ın dönem başkanı olması kediye ciğer emanet etmek gibi'

Almanya Başbakanı Merkel'in danışmanı, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenmesini "kediye ciğer emanet etmeye" benzetti.



Güney Kıbrıs Yönetimi’nin, ekonomik krizden etkilenen bankalarını kurtarmak için Avrupa Birliği'nin kapısını çalmasıyla ilgili Almanya’dan bir değerlendirme geldi.

Başbakan Angela Merkel’in danışmanı Hıristiyan Demokrat Parti Ekonomi Konseyi Başkanı Kurt Laouk, Rumların AB dönem başkanlığını devralacağını hatırlatarak, bu durumu kediye ciğer emanet etmeye benzetti.

Laouk, Güney Kıbrıs’ın 1 Temmuz'da bu görevi devralmaması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Rumların AB’ye başvurusunun ardından, verilecek kurtarma paketinin miktarı konuşuluyor. Toplam ihtiyacın yaklaşık 10 milyar Euro’yu bulacağı tahmin edilirken, Rum Maliye Bakanı Vassos Shiarly, yardım koşullarının düşünüldüğü kadar ağır olmayacağını dile getirdi.

Eleştirilerin odağındaki isim olan Rum lider Hristofyas ise, bir gazetecinin, "Sayın başkan, Kıbrıs adası satılıkmış doğru mu?" sorusuyla karşılaştı.

Hristofyas’ın yanıtı, “Kıbrıs adası ve Kıbrıslıların onuru satılık değildir. Böyle provokatif sorularla beni kışkırtmaya çalışmayın” oldu.