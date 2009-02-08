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Kıbrıs'ı temsil için yarışan Türk elendi

2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Kıbrıs'ı temsil etmek için yarışan Kıbrıslı Türk şarkıcı Zeliş Sururi elendi.

08 Şubat 2009 02:00

2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Kıbrıs'ı temsil etmek için yarışan Kıbrıslı Türk şarkıcı Zeliş Sururi elendi.

Kıbrıs Devlet Televizyonu'nda canlı yayınlanan programda sahne alan Zeliş Sururi, Kıbrıs'ı Moskova'da temsil etme hakkını kaybetti.

Eurovision Şarkı Yarışması için finalist 10 şarkıcı arasına giren Zeliş Sururi, halk oylamasında 5'inci sırada kaldı.

Yarışmada 6'ncı sırada sahne alan Sururi, "Senden Ayrılacağım" adlı şarkısı ile cep telefonu oylamasında 3 bin 338 oy alabildi.

Yarışmada 12 bin 309 oy alan 16 yaşındaki Christina Metaxa 1'inci seçildi. Metaxa, seslendirdiği "Firefly" (Ateşböceği) isimli parçayla Kıbrıs'ı Moskova'da temsil etmeye hak kazandı.

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