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Kıbrıs: Türkiye ile yeniden diyalog kurulması için Rusya destek verebilir

"Lavrov ile Kıbrıs sorununu istişare etmek istiyoruz"

27 Nisan 2018 18:34

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rusya'nın Kıbrıs ile Türkiye arasında yeniden diyalog kurulmasına katkı sunmasını beklediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Hristodulidis, Kıbrıs sorununda Türkiye ile yeniden diyalog kurulması için Rusya'nın destek vermesini istedi.

Hristodulidis, "Lavrov ile Kıbrıs sorununu istişare etmek istiyoruz. Zira Rusya, Türkiye ile özel ilişkilere sahip ve Kıbrıs'la Türkiye arasında yeniden diyalog kurulmasına katkı sunabilir" dedi.

Hristodulidis, mevcut durumun Kıbrıs sorununun çözümü bakımından kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

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