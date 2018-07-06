'Kıbrıs Türk halkı, Erdoğan'ı 10 Temmuz'da bağrına basacak'

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın 10 Temmuz\'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne (KKTC) yapacağı ziyaret, Kıbrıslı Türkler tarafından heyecanla bekleniyor. Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Adil Çümen, \"Cumhurbaşkanı\'mız Erdoğan\'ı, Kıbrıs Türk halkı, 10 Temmuz\'da bağrına basacaktır\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yapacağı KKTC\'de, Kıbrıslı Türkler tarafından heyecanla bekleniyor. Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği üyeleri, Türkiye\'nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde Kıbrıslı Türkleri temsilen toplandı. DHA muhabirine konuşan Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Adil Çümen, Erdoğan döneminde Kıbrıslı Türklerin ekonomik ve sosyal kalkınma yaşadığını söyledi. Çümen, \"Erdoğan bizim başımızın tacı. Cumhurbaşkanı\'mız Erdoğan\'ı, Kıbrıs Türk halkı, 10 Temmuz\'da bağrına basacaktır. Türkiye’miz ve KKTC el eledir. Erdoğan\'ı büyük bir coşkuyla karşılayacağız\" diye konuştu.

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora da Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Ada\'ya yapacağı ziyareti \'tarihi\' olarak değerlendirdi. Bora, Erdoğan\'a karşı yapılacak protestonun, \'gaflet\' ve \'nankörlük\' olacağını söyledi.

\'DÜNYADA GÜÇ VERECEK ZİYARET\'

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ise Erdoğan\'ın, kendilerinin de cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, \"Gözlerimiz Erdoğan\'ın gelişinde. Kıbrıs Türk halkı olarak heyecanlıyız. Bu ziyaret, dünyada bize güç verecektir\" dedi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da \"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkına yeniden güç verecektir. Bizler gurur duyuyoruz. Ana vatanımızın ilk başkanı KKTC\'ye gelecek\" diye konuştu.

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ise \"Bizler heyecanla Erdoğan\'ı bekliyoruz\" dedi.



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