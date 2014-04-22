'Kıbrıs sorunu bu yıl çözülebilir'

Kıbrıs’ta 2 yıl önce askıya alınan müzakere süreci şubat ayında yeniden başlamış, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Kuzey Kıbrıs lideri Derviş Eroğlu, BM denetimindeki Lefkoşa Ara Bölge’de biraraya gelmişti.

Derviş Eroğlu, New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Kıbrıs konusunda yeniden başlayan görüşmelerin bu yıl sonuna kadar bir anlaşmayla sonuçlanması ve her iki tarafta da referanduma sunulması beklentisi içinde olduklarını" söyledi.

2004 tarihli Annan Planı referandumunun ardından uzun süre kesintiye uğrayan ve 2008'de tekrar başlayan müzakereler, 29 Mart 2012 tarihinde askıya alınmıştı. Rum kesiminde hâkim olan ekonomik ve malî kriz, müzakerelerin yeninden başlatılmasını geciktirmişti.

Temel ayrılık noktaları

Kıbrıs barış görüşmelerinin özündeki problemin, tarafların olası ortak yönetim şekline dair farklı görüşleri olduğuna dikkat çekiliyor. Rumlar iki eyaletten oluşan ve güçlü bir merkezi yönetime bağlı bir yönetim şekli üzerinde ısrar ederken, Türk tarafı iki bağımsız devletten oluşan bir konfederasyon kurulmasını savunuyor.

Kıbrıs'ın 2004 yılında ada sorunu çözülmeden AB'ye üye olması, Türk tarafı ve Türkiye'nin büyük tepkisini çekmişti. Kıbrıs Cumhuriyeti, AB'de devletler hukuku bakımından adanın tamamını temsil ediyor.