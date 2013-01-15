Kıbrıs Rum yönetimi: Türkiye'ye vetomuz devam edecek

Kıbrıs Rum yönetimi, Türkiye’nin Avrupa Birliği müzakerelerinde "engel yaratmaya yönelik veto hakkını" kullanmaya devam edeceğini açıkladı.



Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, Türkiye’nin Avrupa Birliği müzakerelerini engellemeye yönelik tavırda değişikliğin söz konusu olmayacağını belirterek “Veto ettiğimiz enerji de dahil 6 başlıkta tavır değişikliği ihtimal dışıdır” dedi.

Selim Sayarı'nın ntvmsnbc'deki haberine göre, basın toplantısı düzenleyen Markulli, Avrupa Birliği dönem başkanlığını Rum kesiminden devralan İrlanda’nın Türkiye ile en az 1 yeni müzakere başlığı açılmasını hedeflediğini, Fransa’nın engellediği 4 başlıktan 1 veya 2'sinin de açılmasının gündemde olduğunu söyledi.

Türkiye’yi veto etmelerinin ardında Ankara’nın Kıbrıs politikasının yattığını ileri süren Rum Dışişleri Bakanı Markulli, Türk tarafının adada 2 devletli çözüm için ilerlediğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Markulli, gerek KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun müzakerelerde sunduğu önerilerden, gerekse müzakerelerin durmasının ardından KKTC ve Türkiye’den yapılan açıklamalarda 2 devletli çözüm politikasının net şekilde görüldüğünü söyledi.



KKTC'nin siyasi düzeyi



Türkiye’nin Avrupa Birliği müzakerelerindeki 6 başlığı veto ettiklerini ve bu tavrı değiştirmeyeceklerini açıklayan Rum bakan, buna gerekçe olarak Türkiye’nin KKTC’nin siyasi düzeyini yükseltme çabalarını da gösterdi.

Markulli, Türkiye’nin KKTC’nin tanınması ve adada 2 devlet esasına dayalı bir çözüme ulaşılması için İslam Konferansı Örgütü nezdinde girişimler yaptığını da sözlerine ekledi.