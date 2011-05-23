-KIBRIS RUM KESİMİNDE SEÇİM SONUÇLARI LEFKOŞA (A.A) - 23.05.2011 - Kıbrıs Rum kesimi meclisinin 56 üyesinin belirlenmesi amacıyla dün yapılan genel seçiminde birinci olan, sağ kanattaki anamuhalefet Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ), 20 milletvekili çıkardı. Eski Rum lideri Glafkos Klerides'in onursal başkanı olduğu, Nikos Anastasiadis'in liderliğindeki DİSİ, oylarını 2006 seçimine göre yaklaşık yüzde 4 artırarak yüzde 34,27 oy oranıyla birinci oldu. Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın partisi, Andros Kiprianu'nun genel sekreteri olduğu komünist AKEL partisi ise seçimlerden yüzde 32,67 oy oranıyla ikinci parti olarak çıktı ve 19 sandalye kazandı. 531 bin 463 kayıtlı seçmenin bulunduğu Rum tarafında, seçime katılım yüzde 78,69 oldu. 418 bin 181 kişi sandık başına giderken 113 bin 282 seçmen (yüzde 21,32) oy kullanmadı, 4 bin 970 kişi de (yüzde 1,19) boş oy attı. Kullanılan oyların 404 bin 518'i geçerli, 8 bin 693'ü geçersiz sayılırken; oyların partilere göre dağılımı şöyle oldu: -PARTİLERİN OY ORANLARI MİLLETVEKİLİ SAYISI- -Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ): 138 bin 614 (yüzde 34,27): 20 milletvekili; -Komünist AKEL partisi: 132 bin 163 (yüzde 32,67): 19 milletvekili; -Demokratik Parti (DİKO): 63 bin 783 (yüzde 15,77): 9 milletvekili; -Sosyal Demokratlar Hareketi (EDEK): 36 bin 119 (yüzde 8,95): 5 milletvekili; -Avrupa Partisi(EURO.KO): 15 bin 712 (yüzde 3,88): 2 milletvekili; -Ekologlar ve Çevreciler Hareketi: 8 bin 954 (yüzde 2,21): 1 milletvekili; -Ulusal Halk Cephesi(ELAM): 4 bin 359 (yüzde 1,03); -Vatandaş Hakları Bürosu (LASOK): 2 bin 668 (yüzde 0,66); -Özgür Vatandaşların Saf İsyanı (ZİGOS): 858 (yüzde 0,21); -Kıbrıs Gelişimci İşbirliği (KİPROS): 709 (yüzde 0,18). DİSİ, 2006'daki seçime göre oylarını yüzde 3.75, AKEL yüzde 1.36 oranında artırırken, DİKO'nun oyları 2006'ya göre yüzde 2.22 oranında düştü. Eski Rum liderlerden Tasos Papadopulos'un oğlu Nikolas Papadopulos, DİKO'dan güney Lefkoşa'da milletvekili seçildi. Başkanlık sistemin geçerli olduğu Kıbrıs Rum kesiminde, koalisyon hükümeti kurulacak. Partiler arası ilk işbirliği meclis başkanlığı için yapılacak. Meclis başkanlığı seçiminde bir adayın kazanabilmesi için en az 29 oy alması gerekiyor. Seçimlerde en çok merak edilenlerden biri de seçimlere parti olarak giren ırkçı ELAM örgütünün alacağı sonuçtu. ELAM, 4 binin üzerinde oy aldı, milletvekili çıkaramadı.