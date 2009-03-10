Kıbrıs Rum kesiminde kuş katliamı

Kıbrıs Rum kesiminde geçen yıl lokantalarda pişirilip yenmek üzere 1,1 milyondan fazla göçmen kuşun kurulan tuzaklarla avlanıp kesildiği bildirildi.



"Birdlife Cyprus" adlı çevreci kuruluşun başkanı Martin Hellicar, "Neresinden bakarsanız bakın, bu rakam kabul edilemez" dedi.



Hellicar, avlanan kuşların toplam sayısında 2007'den 2008'e bir değişiklik olmasa da, kış sezonunda avlanan kuş sayısında büyük bir artış görüldüğünü kaydetti.



Grup, yasa dışı kuş avı ve tüketimi kesin kurallarla yasaklanmış olsa da avlanan kuşların birçoğunun lokantalarda pahalı yemek olarak satıldığına dikkati çekti.



"Birdlife Cyprus" ve İngiltere'deki Kraliyet Kuş Sevenler Derneği tarafından konuyla ilgili olarak hazırlanan bir rapor, Avrupa Konseyi yaban hayvanları koruma komisyonuna sunuldu.

