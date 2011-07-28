T24 LogoT24 Logo
Dünya

KIBRIS RUM KESİMİNDE HÜKÜMET İSTİFA ETTİ LEFKOŞA (A.A)

28 Temmuz 2011 14:34

-KIBRIS RUM KESİMİNDE HÜKÜMET İSTİFA ETTİ LEFKOŞA (A.A) - 28.07.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde hükümetin istifa ettiği bildirildi. Hükümet sözcüsü Stefanos Stefanu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın kabine toplantısında istifaları talep ettiğini, bunun üzerine hükümetin istifasını sunduğunu söyledi. Stefanu, 11 üyeli kabinenin yeni kabine oluşturulana kadar görevde kalacağını ifade etti. Kıbrıs Rum kesiminde Zigi'deki Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) Evangelos Florakis deniz üssünde 11 Temmuz'da meydana gelen patlama ve üssün yakınında bulunan Vasiliko elektrik santralinin patlamanın etkisiyle yanarak devre dışı kalmasının ardından başlayan siyasi tartışmalar krize dönüşmüştü. Hristofyas'a istifa çağrıları yapılırken, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Demokratik Parti (DİKO) Başkanı Marios Karoyan, hükümette yer alan bakanlarından istifa etmelerini istemişti.   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24