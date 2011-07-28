-KIBRIS RUM KESİMİNDE HÜKÜMET İSTİFA ETTİ LEFKOŞA (A.A) - 28.07.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde hükümetin istifa ettiği bildirildi. Hükümet sözcüsü Stefanos Stefanu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın kabine toplantısında istifaları talep ettiğini, bunun üzerine hükümetin istifasını sunduğunu söyledi. Stefanu, 11 üyeli kabinenin yeni kabine oluşturulana kadar görevde kalacağını ifade etti. Kıbrıs Rum kesiminde Zigi'deki Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) Evangelos Florakis deniz üssünde 11 Temmuz'da meydana gelen patlama ve üssün yakınında bulunan Vasiliko elektrik santralinin patlamanın etkisiyle yanarak devre dışı kalmasının ardından başlayan siyasi tartışmalar krize dönüşmüştü. Hristofyas'a istifa çağrıları yapılırken, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Demokratik Parti (DİKO) Başkanı Marios Karoyan, hükümette yer alan bakanlarından istifa etmelerini istemişti.