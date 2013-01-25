Kıbrıs Paşaköy'de gözaltına alınan iki Türk gazeteci serbest bırakıldı

KKTC'de Lefkoşa ile Gazimağusa arasında bulunan Paşaköy'de belgesel çeken iki gazeteci gözaltına alındı.

Uzun yıllar 32. Gün’de Mehmet Ali Birand ve Rıdvan Akar ile birlikte çalışan gazeteci Banu Acun, bir süredir El Cezire Türk TV kanalı yönetmenliğini yapıyordu.

Gazeteci Acun geçtiğimiz günlerde, çalıştığı kanal için kameramanı Gökhan Acun’la KKTC'ye, 'Kıbrıs Belgeseli' çekmeye gitti.

Lefkoşa ve Gazimağusa arasında bulunan Paşaköy'de de, günlerdir sürdürdüğü çekimlere kaldığı yerden devam etmek için yola koyuldu.

Ancak çekim sırasında yanına gelen askerler tarafından 'Birinci derece askeri bölgeyi ihlal' ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ardından da polise teslim edilen iki gazeteci Dörtyol Polis Karakoluna götürüldü.

Banu Acun ve Gökhan Acun Dörtyol Polis Karakolu’nda ifadelerinin alınmasının ardından dün gece serbest bırakıldı.