Kıbrıs müzakerelerinde 'Enosis' krizi

Kıbrıs sorununun çözümü için BM himayesinde ocak ayında başlayan müzakerelerin son görüşmesi, Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis'in toplantı salonunu terk etmesi nedeniyle yarıda kesildi.

Gerginliğin, Rum kesimi okullarında 1950 yılında Yunanistan ile birleşme konusunda yapılan referandumun (Enosis plebisit) yıllık olarak anılması kararıyla alakalı olduğu kaydedildi.

Mustafa Akıncı, ara bölgedeki BM tesislerinde yapılan görüşmelerde bu kararın iptalini isteyince, Anastasiadis'in "söyleyecek başka bir şey yok” deyip kapıyı çarpıp çıktığını açıkladı. Akıncı, "Bu noktada daha fazla yapacak bir şey yoktu çünkü toplantının bir saygı atmosferinde yapılması gerekiyordu. Biz de toplantıdan ayrıldık ve döndük” dedi.

Türkler anma törenlerine karşı protesto gösterileri düzenlemiş ve bu konu nedeniyle iki taraf arasında son dönemde gerginlik yaşanmıştı.

Akıncı daha önce de anmayı zorunlu hale getiren yasayı kınamış ve bunun barış müzakerelerini tehdit ettiği uyarısında bulunmuştu. Anastasiadis ise bunun sadece tarihi bir anma olduğunu söyleyerek hiçbir şekilde adanın bir federasyon olarak yeniden birleşmesi hedefinden saptırmadığını kaydetmişti.

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AP, BS/BK