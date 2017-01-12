Kıbrıs müzakereleri: Dışişleri bakanları çözüm için Cenevre'ye gidiyor

Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını öngören İsviçre'nin Cenevre kentinde süren müzakerelerin, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere dışişleri bakanları ile uluslararası diplomatların katılımıyla yeni bir döneme girmesi bekleniyor.

Perşembe gününden itibaren Cenevre'de yürütülen görüşmelere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanında, İngiliz ve Yunan mevkidaşları Boris Johnson ve Nikos Kotzias da katılacak.

Cenevre görüşmeleri aynı zamanda, Birleşmiş Milletler'in (BM) yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ilk yurtdışı ziyareti.

Anadolu Ajansı (AA) Kıbrıs müzakerelerinde tarafların sunduğu haritaların uzmanların kontrollerinin ardından BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendiğıni bildirildi.

Bu haritaların görüşmelerde Kıbrıs'ı ayıran sınırlara ilişkin tartışmaları geleceğini şekillendirmesi bekleniyor.

Perşembe günü garantör ülkelerin katılacağı uluslararası konferansta uzlaşma sağlaması en zor konular arasında, taraflara verilecek toprağın oranı, garantörlük ve mülkiyet meseleleri yer alıyor.

Lefkoşa'da sorularını yanıtlayan Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, Cenevre'deki görüşmelerden beklentilerinin yüksek olduğunu, bunun Kıbrıs'ta barışın sağlanması için son fırsat olabileceğini söylemişti.

Akıncı, "Kıbrıs Türk halkının isteği çok açık ve net. Kıbrıs'ta çözüm istiyor, eşitlik, güvenlik içinde yaşayacağı bir çözüm istiyor. Bu çözümde mümkün olan nedir? İki kesimli federal bir çözümdür" demişti.

Akıncı ayrıca, "Eğer bu olmazsa KKTC yoluna devam eder. Ama yoluna devam ederken, dünya da bu gelişmeyi değerlendirir, belki çok daha farklı koşullar gerçekleşebilir. Ancak bugün onları konuşup speküle etmenin dönemi değil. Türkiye'nin de bizim de hedefimiz bu müzakereleri başarıya götürmektir" diye sözlerini sürdürmüştü.

Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet olarak birleştirilmesini öneren ve "Annan Planı" olarak bilinen bir önceki barış planı, 2004 yılında Güney Kıbrıs'ta referandumla reddedilmişti.

Akıncı'nın seçimleri kazanmasının ardından Kıbrıs'ta müzakereler 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.