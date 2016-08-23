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Dünya
Deutsche Welle

Kıbrıs görüşmelerinde kritik aşama

Kıbrıs'la ilgili devam eden barış görüşmelerinde kritik aşamaya gelindiği bildirildi. Kbrıslı Türk ve Rum liderler, 14 Eylül'e kadar kilit konuları ele alacak.

23 Ağustos 2016 20:22


Kıbrıs'ta Türk ve Rum yönetimleri arasında devam eden barış görüşmelerinde taraflar belirleyici aşamaya geldi. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Türk lider Mustafa Akıncı'nın 14 Eylül'e kadar kilit konuları görüşmek üzere biraraya gelmeyi planlıyor. Görüşmelerin bir kısmının ikili olacağı belirtildi.

Tartışmalı konular

Kıbrıs'ın birleşmesi amacıyla yapılan görüşmelerde en tartışmalı konulardan biri federatif bir Kıbrıs'ın garantörlerinin kim olacağı. Türk hükümeti ve Kıbrıslı Türkler Türkiye'nin garantör ülkelerden biri olmasını ve Türk askeri güçlerinin adada bulunmasını istiyor. Ancak Kıbrıs Rumlar, Türkiye'nin garantörlüğüne karşı. Diğer garantör ülkeler arasında Yunanistan ve İngiltere gündemde.

Gelecekte kurulacak federal Kıbrıs'ta Kıbrıslı Rumların ve Türklerin kendi devletlerinin vatandaşlığına sahip olması planlanıyor. Ancak bu konuda tartışmalı noktaların giderilmesi gerekiyor. Bir diğer temel sorun da Türkiye'den gelip de Kıbrıs'a yerleşenlerin statüsünün ne olacağı.

Kritik konulara ilişkin görüşmelerde yakınlaşma sağlanabilirse Kıbrıslı Rum ve Türk liderlerin BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un başkanlığında yeniden biraraya gelmesi bekleniyor.

"2016 çözüm yılı olacak"

Kıbrıs'ın birleşmesi için 2004 tarihinde referanduma sunulan Annan Planı Rum halkı tarafından reddedilmişti. Annan Planı'nın başarısızlığa uğramasının ardından barış görüşmeleri de sekteye uğramıştı.

Kıbrıs Türk tarafında Mustafa Akıncı'nın cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından 2015 yılında başlatılan yeniden görüşmelerde ilerleme kaydedilmiş, geriye sadece kritik noktalar kalmıştı. Çözüm yanlısı Akıncı, 2016'nın çözüm yılı olacağını söylemişti. Tarafların hedefi federal bir yapı ile Kıbrıs'ın birleşmesi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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